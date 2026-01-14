De Rebotti: “Rappresenta un sostegno economico immediato per i bilanci familiari e favorisce il trasporto collettivo, dando una mano anche all’ambiente”

Dal primo gennaio di quest’anno in Umbria, grazie all’intesa raggiunta tra la Regione e Trenitalia, è stato introdotto il Bonus Abbonati Umbria 2026, un’agevolazione dedicata ai residenti che consente di ottenere uno sconto del 20% sul costo degli abbonamenti regionali. L’iniziativa, regolata dalla tariffa 40/19 Umbria, mira a favorire la mobilità sostenibile e supportare dal punto di vista economico i cittadini nei loro spostamenti quotidiani.

“Il Bonus Abbonati Umbria 2026 – sottolinea l’assessore Francesco De Rebotti – costituisce la concretizzazione di un orientamento forte dell’attuale Giunta regionale: agire a sostegno degli utenti umbri dei servizi ferroviari, nella consapevolezza delle difficoltà che essi sono chiamati ad affrontare quotidianamente. Lo strumento si inserisce all’interno delle azioni intraprese con l’intento di tutelare il diritto al trasporto pubblico dei cittadini e delle cittadine, garantito dall’attuale normativa europea. La dotazione iniziale prevista è di 250mila euro, stanziamento che verrà riconsiderato qualora la richiesta dovesse eccedere le attuali previsioni. Si tratta di un sostegno economico reale e immediato che va a coprire gli abbonamenti sottoscritti nel corso di tutto il 2026, generato dalla volontà di restituire ai viaggiatori le risorse maturate come penali da Trenitalia per i disservizi registrati negli scorsi anni. Non possiamo eliminare le difficoltà e i disagi vissuti dagli utenti; siamo altresì fortemente impegnati nella ricerca di un ulteriore interlocuzione con il Governo e con i soggetti regolatori del trasporto pubblico su ferro, al fine di migliorare le attuali condizioni”.

Il bonus infatti è finanziato esclusivamente attraverso le risorse derivanti dalle penali accumulate da Trenitalia S.p.A. nel triennio 2022–2024, ai sensi del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale (2018–2032). Tale contratto stabilisce che le sanzioni per il mancato raggiungimento degli standard qualitativi del servizio debbano essere prioritariamente destinate al ristoro dei viaggiatori.

COME FUNZIONA IL BONUS

• Il bonus, disposto da Regione Umbria con DGR n.1376 del 30/12/2025, è riservato ai residenti in Umbria

• Il valore del bonus viene detratto dal costo a carico del titolare dell’abbonamento, al momento dell’acquisto

• Applicabile ad abbonamenti con validità non antecedente al 1° gennaio 2026, per emissioni che potranno essere effettuate in tutto l’anno 2026

• Applicabile ad abbonamenti mensili e annuali – anche con applicazione sovraregionale – e ad abbonamenti annuali scolastici

COME RICHIEDERE IL BONUS

• Gli abbonamenti con bonus possono essere richiesti presso le biglietterie Trenitalia dell’Umbria: Perugia, Terni, Foligno, Assisi, Orvieto

• Occorre presentare in biglietteria il modulo di domanda/autocertificazione opportunamente compilato ed un documento d’identità valido

• Il modulo è scaricabile on line e disponibile presso le biglietterie

NORME PARTICOLARI

• Recupero del bonus: gli aventi diritto che hanno acquistato abbonamenti mensili e annuali Umbria validi dal 1° gennaio 2026, senza applicazione del bonus, acquistati anche nel periodo antecedente ed anche tramite canali digitali, possono recuperare il bonus richiedendo l’annullamento dell’abbonamento e la riemissione di uno analogo con bonus. La richiesta deve essere effettuata entro il 20 gennaio 2026 presso le biglietterie Trenitalia dell’Umbria

• Agevolazioni disponibili nel limite delle risorse stanziate da Regione Umbria con DGR n.1376 del 30/12/2025

• Per gli abbonamenti annuali scolastici, in caso di oggettiva impossibilità a recarsi presso le suddette biglietterie, è confermata la possibilità di acquistare l’abbonamento da remoto, anche con applicazione del bonus.

CONDIZIONI E LIMITAZIONI

Le agevolazioni sono disponibili entro il limite delle risorse stanziate dalla Regione Umbria, come stabilito dalla DGR Umbria n.1376 del 30/12/2025.

Per ulteriori informazioni, dettagli sulle condizioni e limitazioni, si invita a consultare il sito ufficiale www.trenitalia.com