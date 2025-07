A Villa Fidelia di Spello un mese di “Stati d’Arte”

Inaugurata la kermesse internazionale d’arte contemporanea. Edizione ispirata al Cantino delle Creature

(Cittadino e Provincia) – Spello, 29 luglio 2025 – Inaugurata “Stati d’Arte” 2025, kermesse internazionale d’Arte Contemporanea, giunta alla sua nona edizione.

Negli eleganti ambienti di Villa Fidelia a Spello fino al 31 agosto si alternano artisti di differenti linguaggi e provenienze. Numerosi gli interventi installativi, capaci di stupire lo spettatore portandolo all’interno dell’opera stessa.

“La mostra Stati d’Arte – ha spiegato il direttore artistico Andrea Baffoni – si propone come esperienza visiva. Il visitatore viene coinvolto attraverso la vista, l’udito e in alcuni casi anche l’olfatto. Un viaggio attraverso i vari piani di Villa Fidelia, fino al padiglione del Palazzo Comunale di Spello, guidati dalle parole del Cantico delle Creature. Di questo testo, il primo in lingua italiana, si è voluto cogliere il valore intimo, la forza visionaria proposta da san Francesco rispetto all’intero Creato. Per questo la mostra si pone come esperienza estetica e non come semplice esposizione di opere, dove ogni artista rappresenta una finestra su prospettive esistenziali capaci di sorprenderci e talvolta spiazzarci. Così come l’area della Limonaia, dedicata quest’anno a Bruno Orfei, un artista controcorrente che ci ricorda quanto l’essere creativi significhi, in definitiva, sondare i misteri della vita terrena in previsione di quella spirituale”.

Curata dall’Associazione La Casa degli Artisti, guidata da Carla Medici e Francesco Minelli, con il supporto organizzativo di Gabriela Juganariu e grafico di Eleonora Pascai, patrocinata da: Parlamento Europeo, Regione Umbria-Assemblea Legislativa, Provincia di Perugia, Comune di Spello e Camera di Commercio dell’Umbria, la mostra durerà fino al 31 agosto e sarà aperta tutti i giorni, a ingresso libero e senza limiti di presenze, dalle 16:00 alle 19:00.

All’inaugurazione ha preso parte per conto della Provincia di Perugia il consigliere delegato Moreno Landrini: “Stati d’arte – ha sostenuto – rappresenta un progetto di straordinario valore culturale che questa amministrazione ha l’orgoglio di sostenere da nove anni. L’iniziativa conferma ancora una volta Villa Fidelia come location d’eccellenza nel panorama regionale per eventi e manifestazioni culturali di rilevanza nazionale e internazionale. Il titolo stesso, “Stati d’arte”, racchiude un’intuizione felice che coniuga cultura, socializzazione e dimensione emotiva, acquisendo particolare significato in questo momento storico in cui l’aspirazione alla pace rappresenta un sentimento universalmente condiviso. Un sentito ringraziamento va a “La Casa degli Artisti” per la professionalità e la dedizione dimostrate nell’organizzazione di questa prestigiosa esposizione, che continua a valorizzare il patrimonio culturale di Spello e a promuoverne l’immagine a livello internazionale, agli artisti e agli ospiti illustri che di volta in volta hanno partecipato”.

Erano poi presenti l’ambasciatore della Repubblica di Macedonia del Nord a Roma Vesel Memedi, il rappresentante del consolato onorario del Perú a Perugia William Silva, l’ambasciatore di Malta a Roma Daniel Azzopardi e il direttore per i corporate affairs al Consiglio Maltese per l’arte (Art Council) Nikki Petroni.

LA MOSTRA

L’edizione 2025 rientra nelle celebrazioni nazionali per gli 800 anni del Cantico delle Creature scritto da San Francesco. L’intera rassegna s’incentra sul tema dell’uguaglianza lasciando spazio alla creatività dei molteplici artisti. La natura, ma anche il Cosmo, l’essere umano con tutti i suoi pregi e contraddizioni, la percezione del tempo e dello spazio e un rinnovato modo di guardare al futuro. Il Cantico delle Creature è un’ode alla vita e la mostra vuole esprimerne i contenuti restando ben ancorata alla situazione contemporanea, sia come opere che come tematiche espresse.

Molte le novità di questa edizione, a partire dalla mostra omaggio a Bruno Orfei che si tiene nel padiglione Limonaia di Villa Fidelia, dove una selezione di circa venti opere tra pittura e scultura celebrano un nome tra i più amati del panorama storico umbro. Altra novità è il Padiglione Centro Storico: Stati d’Arte si amplia e diventa mostra diffusa, allestendo una sezione nello spazio espositivo del Comune di Spello con opere pittoriche e scultoree.

Durante l’intero mese espositivo la manifestazione prevede l’organizzazione di eventi collaterali artistici, musicali e teatrali, il tutto consultabile attraverso il sito e le pagine social dell’Associazione La Casa degli Artisti di Perugia.

La mostra è stata realizzata sotto l’alto Patrocinio del Parlamento Europeo, con il sostegno e il patrocinio di Regione Umbria-Assemblea Legislativa; con il patrocinio di Provincia di Perugia, Comune di Spello, Camera di Commercio dell’Umbria, Ambasciata della Repubblica di Cipro a Roma, Ambasciata dell’Ecuador in Italia, Ambasciata di Malta in Italia (Malta Paese d’Onore 2025), Consolato ad H. dell’Ecuador a Perugia, Consolato del Perù a Perugia, Istituto Polacco di Roma e Fondazione Kattinis.

La mostra è inoltre interamente digitalizzata tramite il sito web dell’Associazione.