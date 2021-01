A Umbertide la solidarietà trionfa anche con l’emergenza

Ogni anno la sera del 5 gennaio, in occasione della notte della Befana, si tiene uno degli appuntamenti più attesi dagli umbertidesi: la storica tombola dell’AUCC Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro. Purtroppo, quest’anno l’attuale situazione globale non

ha permesso la celebrazione di questa ricorrenza nelle forme ormai consuete. Tuttavia, questo non ha fermato i volontari del Comitato di Umbertide, che hanno deciso comunque di non lasciare a bocca asciutta i propri concittadini facendo di necessità virtù,

‘’trasformando’’ la 33esima edizione in una lotteria a premi, gentilmente offerti dalla solidarietà dei commercianti locali.

Come da tradizione quindi, in presenza dell’immancabile Befana, nel pomeriggio del 5 gennaio si è tenuta l’estrazione dei dieci biglietti vincenti tra i 1500 venduti (tutti esauriti nel giro di pochissimi giorni).

Qui un riepilogo dei numeri estratti: 1° 0517 2° 0738 3° 1019 4° 0632 5° 1420 6° 1406 7° 0144 8° 1402 9° 1062 10° 0174.

Ai fortunati vincitori quest’anno andranno buoni spesa da utilizzare in numerosi esercenti locali, con il primo premio dal valore di 500 euro.

A margine dell’estrazione, tenutasi sotto la supervisione della Polizia Locale di Umbertide a garanzia della regolarità, e necessariamente in forma ristretta, nel rispetto del distanziamento e dell’uso delle mascherine, vi è stato spazio per l’intervento di Massimo Billi, in rappresentanza del comitato AUCC di Umbertide: “Innanzitutto tengo a ringraziare di cuore per la loro collaborazione e solidarietà tutti i commercianti che da anni sostengono il lavoro dell’Associazione, che ha continuato a garantire i propri importanti servizi di assistenza domiciliare ai pazienti di Umbertide e dei comuni limitrofi anche nel corso di questo difficile anno appena passato. Un ringraziamento va anche all’Amministrazione comunale, sempre vicina alle nostre attività ed al Comandante della Polizia Locale. Non aver potuto realizzare la classica tombola, è stato per noi un grande dispiacere, ma ringraziamo gli umbertidesi che hanno comunque fatto sentire la loro vicinanza con una grande partecipazione anche in questa forma inedita”.

L’occasione è stata anche utile per ricordare che AUCC Umbertide è alla ricerca di un nuovo infermiere da integrare nel proprio organico. Chiunque fosse interessato, tra coloro in possesso di tale professionalità, è invitato a contattare l’Associazione mediante il proprio sito web aucc.org oppure rivolgendosi direttamente ai volontari del Comitato locale. In chiusura, l’immancabile Befana si è unita agli auguri di tutto il Comitato per un felice 2021.