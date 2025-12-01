A Todi il passaggio della Torcia Olimpica

Martedì 9 dicembre partenza da Porta Romana ed arrivo al Tempio di San Fortunato: top secret sui tedofori selezionati

Si avvicina per Todi il giorno delle Olimpiadi. Nel suo viaggio lungo l’Italia, infatti, la Torcia attraverserà la “città ideale” nella giornata di martedì 9 dicembre.

Il rapporto con l’organizzazione a “cinque cerchi” per Todi è iniziato alla fine del 2023, quando nella Sala delle Pietre fu ospitata nella Sala delle Pietre la mostra “Il sacro fuoco di Olimpia” nella quale vennero esposte le fiaccole di tutte le Olimpiadi moderne. Ora, a distanza di due anni, arriva il coronamento di quel sogno solo idealizzato con il transito della torcia dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026.

Si tratta non soltanto di un rito sportivo

– evidenzia il Sindaco Antonino Ruggiano, che ha seguito in prima persona il lungo iter –

ma di una grande occasione di condivisione dei valori olimpici e sportivi attraverso un momento collettivo, oltre che un’opportunità straordinaria per mostrare al mondo la ricchezza storica e culturale italiana attraverso la staffetta dei tedofori

Il percorso di attraversamento della città prevede la partenza alle ore 10:00 da Porta Romana e l’arrivo alle ore 11:00 sulla scalinata del Tempio di San Fortunato lungo un percorso di attraversamento del centro storico, con le vie interessate che verranno chiuse al traffico come da ordinanza di modifica temporanea della viabilità pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.

Trattandosi di una data unica nella storia della città ed anche un momento simbolico dal forte potere educativo, l’Amministrazione comunale ha scritto a tutte le le scuole per invitarle a programmare la partecipazione del più alto numero di classi all’evento lungo il percorso che, proprio in quanto chiuso al traffico, non esporrà ad alcun pericolo.

Gli studenti, oltre a tutti i cittadini, sportivi e non, potranno disporsi ai lati del tracciato dove è previsto il passaggio della Torcia Olimpica e la staffetta tra sei tedofori, ancora tenuti rigorosamente segreti dall’organizzazione, partecipando nei luoghi più prossimi ai plessi di appartenenza.

Giova ricordare

– sottolinea il Sindaco –

che Todi è un polo scolastico che vanta la presenza ogni giorno di quasi 3.000 studenti che sarebbe auspicabile possano essere coinvolti e sensibilizzati al messaggio olimpico