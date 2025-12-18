A Terni “Un caffè sospeso” per chi a Natale lavora all’ospedale:

Il dono dell’associazione I Pagliacci

Il 24, 25 e 26 dicembre tutti coloro che saranno impegnati all’interno dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni avranno in omaggio un prodotto di caffettiera offerto dall’associazione I Pagliacci in collaborazione con il bar interno del “Santa Maria”.

“Sarà un modo per ringraziare tutto il personale ospedaliero per l’impegno quotidiano volto a garantire la salute della comunità – dice il presidente de I Pagliacci Alessandro Rossi. Un gesto semplice per rinnovare la nostra gratitudine e il nostro sostegno a chi opera nelle corsie anche nei giorni in cui le persone festeggiano in famiglia”.

Quello con il caffè sospeso, tradizione lanciata anni fa a Napoli, è per I Pagliacci un appuntamento che si ripete dall’anno in cui è esplosa la pandemia.

Dal 2000 l’associazione, in campo per tante iniziative di solidarietà oltre che per la presenza fissa in corsia nei reparti dove sono ricoverati i bambini, offre il caffè sospeso a medici, infermieri e operatori.

Un gesto di gratitudine che quest’anno durerà tre giorni, dalla vigilia a Santo Stefano.