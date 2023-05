A Terni verso ballottaggio centrodestra-Bandecchi (Notizia in aggiornamento)

Poche sezioni scrutinate, indietro Pd e M5s

Scrutinio a rilento a Terni dove però i risultati relativi a sette sezioni su 129 danno in testa il candidato del centrodestra Orlando Masselli, 33,42 per cento, seguito da Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa popolare e presidente della Ternana calcio, 30,03%.

Più staccati – sempre in base ai primissimi numeri – i candidati del Pd, José Maria Kenny, 23,15 per cento, e del M5s Claudio Fiorelli, 11,31.

ORE: 19:36

Si va verso un possibile ballottaggio tra Orlando Masselli, candidato del centrodestra, e Stefano Bandecchi, Alternativa popolare, per scegliere il nuovo sindaco di Terni, che succederà al leghista Leonardo Latini. Lo scenario si sta delineando quando sono state scrutinate poco più di una ventina delle 129 sezioni. In base ai dati ufficiali sul portale del Ministero dell’Interno Masselli è poco sotto il 35 per cento, Bandecchi tra il 29 e 30. Più staccati i candidati del Pd, José Maria Kenny, tra il 21 e il 22 per cento, e del Movimento 5 stelle, Claudio Fiorelli, intorno all’11. Proprio il M5s nella passata tornata andò al ballottaggio con il 25 per cento dei voti. Tra i partiti – sempre in base ai dati parziali giunti finora – Fratelli d’Italia aumenta di circa il 10 per cento i consensi attestandosi intorno al 16, la Lega crolla a poco meno del 4 per cento, dal 29, e Forza Italia scende al 7-8 contro il 9,26 delle passate elezioni. Il Pd aumenta i consensi ma non in maniera significativa sfiorando il 14 per cento, dal 12,57, e il M5s crolla a poco meno dell’8 per cento dal 25.