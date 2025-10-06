A Terni la giornata mondiale della vista con visite gratuite

Nella giornata di giovedì 9 ottobre

Anche Terni celebra la “Giornata mondiale della vista” finanziata e promossa dalla IAPB.

Verranno realizzate iniziative congiunte della struttura territoriale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti con l’Usl Umbria2 allo scopo di preservare la salute degli occhi, non solo con la cura ma anche con la prevenzione e la riabilitazione visiva.

Nella giornata di giovedì 9 ottobre, sarà possibile effettuare gratuitamente, presso le strutture della USL Umbria2 dalle 8 alle 13, test di Amsler utile per rilevare anomalie nella visione centrale, in particolare legate alla maculopatia, e controllo del visus (senza prescrizioni di occhiali).

È obbligatoria la prenotazione contattando direttamente i reparti dalle 8 e 30 alle 12 e 30:

Ospedale Santa Maria della Stella, Ciconia Orvieto 0763/307325; Ospedale San Giovanni Battista

Foligno 0742/3397046; Distretto Via Bramante USL2 Terni 0744/204002; Ospedale San Matteo Degli Infermi Spoleto 0743/210259.

Nella stessa giornata la sezione ternana Uici si dedicherà alla distribuzione di materiale informativo per le vie principali della città e sarà organizzata una conferenza stampa presso la sede Uici di via Faustini 22 alle ore 11 e 30 con la partecipazione di Luciano Burattini, oculista facente funzione primario della struttura complessa Foligno-Spoleto, Annarita Bastianini, coordinatrice del servizio ortottico dell’Usl e Daniele Maccaglia, presidente dell’Uici di Terni.

Le iniziative sono promosse da USL Umbria2, ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Perugia e Terni, Lions club Terni Host e Leo club Terni, che hanno fornito il patrocinio gratuito.