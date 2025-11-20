A Terni il focus sulla malattia di Parkinson per pazienti e familiari

Si intitola “Muoversi insieme” ed è un incontro aperto a tutti, in particolare alle persone con malattia di Parkinson e a chi si prende cura di loro

Appuntamento lunedì 24 novembre, alle 16, nella biblioteca comunale di Terni con l’iniziativa dedicata alla condivisione, all’informazione e alla solidarietà per comprendere meglio il Parkinson, sostenere chi lo affronta ogni giorno e promuovere una cultura del movimento e della partecipazione.

A promuovere l’incontro l’associazione Parkinson Terni A.Par.T. che, fondata nel 2019 su iniziativa di Carlo Colosimo, direttore della struttura complessa neurologia e stroke unit dell’azienda ospedaliera di Terni ed Elisabetta Manfroi, genetista, grazie ai volontari garantisce un punto di riferimento irrinunciabile per malati e caregiver.

Dopo il saluto dei rappresentanti delle istituzioni e di diverse associazioni della città l’incontro, coordinato da Giulia de Majo, entrerà nel vivo.

Interverranno tra gli altri Alessandro Galeazzi, presidente di A.Par.T., Elisabetta Manfroi, Nicola Modugno dell’Irccs Neuromed Pozzilli, Maurizio Arcangeli e Serena Fabbretti che racconteranno del premio nazionale ricevuto da Apart per il progetto su Tai Chi e Pittura cinese, Marco Peciarolo delle Piscine dello Stadio, che illustrerà l’attività in acqua alla quale partecipano le persone con Parkinson, Mela Boev, che parlerà di Dance Well, una pratica artistica per il Parkinson e non solo.

Le conclusioni saranno affidate a Carlo Colosimo.

La cittadinanza è inviata a partecipare all’iniziativa dell’associazione che opera per sostenere le persone con malattie neurodegenerative, costrette ad affrontare situazioni di grande difficoltà e a risolverle col solo apporto dei propri familiari.