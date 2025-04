A Terni Aido in piazza per sensibilizzare su donazione e trapianto

Domenica 13 aprile, dalle 9,30 alle 12,30 in piazza della Repubblica

Anche a Terni i volontari Aido celebrano la giornata nazionale della donazione e del trapianto di organi e tessuti.

Domenica 13 aprile, dalle 9,30 alle 12,30 in piazza della Repubblica Aido comunale e provinciale allestiranno un piccolo presidio per sensibilizzare la popolazione alla donazione. Saranno presenti volontari e operatori disponibili a dialogare su questo tema estremamente importante e delicato.

A Terni i donatori certificati sono 2mila e 700.

I dati nazionali del 2024 ci dicono che ci sono state 2110 donazioni di cui 359 da donatore vivente. In totale, i trapianti effettuati sono stati 4692 di cui 164 in età pediatrica.

I pazienti in lista d’attesa per trapianto nel 2024 erano 4971 mentre quelli seguiti in follow up post trapianto 47208.

“L’Umbria è la nona regione italiana con maggior numero di trapianti – spiega il presidente provinciale Alberto Belli- mentre Spello risulta il comune con più adesioni al momento del rinnovo della carta di identità che è dell’83% seguito da Allerona con il 73 per cento”.

La dichiarazione di voler donare può essere fatta non solo attraverso moduli disponibili presso l’Aido, ma in maniera molto più semplice al momento del rinnovo della carta di identità. Come spiega la dottoressa Roberta Deciantis, presidente di Aido comunale, questa risulta a tutt’oggi essere la criticità maggiore. “Molte persone hanno ancora oggi una forte resistenza a dichiarare il loro intento di dono-spiega- conseguenza probabilmente di pregiudizi culturali e di una scarsa e incompleta informazione legata al trapianto”.

Come ribadisce la presidente, Aido comunale sta avviando un lavoro di dialogo e collaborazione con le strutture sanitarie, perché i cittadini possano comprendere meglio quanto stringente sia la normativa in tema di trapianto e quindi possano fare la loro scelta in maniera più serena e consapevole.