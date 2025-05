A Spoleto tornano i Bikers for Oncology

Manifestazione di piazza con raccolta fondi domenica 25 maggio

SPOLETO – Domenica prossima 25 maggio piazza Garibaldi, a Spoleto, si riempirà di moto e motociclisti per la IV edizione di “Bikers for Oncology 2025”, manifestazione a carattere ludico/benefico organizzato in collaborazione con le associazioni di volontariato ALI BIANCHE odv, AUCC odv, Spoleto nel cuore, GILLO odv associazione per la lotta alla Leucemia e promossa con il patrocinio del Comune di Spoleto e dell’Azienda Usl Umbria 2.

Anche per questa edizione si conferma la formula che prevede la partecipazione di generosi bikers, sensibili alla problematica oncologica, che interagiranno con i pazienti per regalare loro una giornata un po’ fuori dagli schemi.

L’evento si inserisce nell’ambito dei progetti relativi alla “umanizzazione delle cure” per la promozione del benessere del paziente oncoematologico e nasce da un’intuizione della dr.ssa Maura Betti, medico oncologo dell’ospedale “S. Matteo degli Infermi” di Spoleto, che ha voluto che i suoi pazienti apprezzassero l’energia e la vitalità che scaturisce dal rombo di una moto e, potessero alleggerire, almeno per qualche ora, il pesante fardello della malattia.

“Trascorrere una giornata a contatto con un mondo diverso da quello consueto – spiega la dott.ssa Maura Betti – mettersi in gioco fidandosi dell’altro, in questo caso un biker sconosciuto, e salire in sella alla moto, mettersi in gioco sfidando se stessi e affrontare l’emozione del giro in moto, attiva stimoli e feedback positivi per l’individuo che può sperimentare nuove potenzialità, acquisire consapevolezza emotiva, capacità di autocontrollo e relazionali, ridurre la sensazione di smarrimento e paura e ripartire nel quotidiano con una marcia in più”.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE – Alle ore 10 circa è previsto l’arrivo, in piazza Garibaldi, dei bikers in sella alle loro meravigliose moto: le moto, per lo più Harley-Davidson, saranno esposte in piazza per tutta la durata dell’evento.

Chi lo desidera potrà prenotare un tour della durata di 15-20 minuti per le strade del comune, su percorsi predefiniti e concordati con le istituzioni.

È prevista anche una raccolta fondi in favore dell’Oncoematologia dell’Ospedale di Spoleto.

Il ricavato sarà devoluto per sostenere il reparto ed in particolare per potenziare il servizio di psiconcologia.

L’appuntamento è domenica 25 maggio 2025 a Spoleto, in piazza Garibaldi a partire dalle ore 10,00. Si invita la cittadinanza a partecipare.

Spoleto, 22 maggio 2025