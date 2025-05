A San Martino in Campo la Festa dei Rioni

Dal 17 maggio al 1 Giugno

A San Martino in Campo dal 17 Maggio al 1 Giugno avrà luogo la Festa dei Rioni e il paese, alla periferia di Perugia, tornerà ad essere colorato dai vessilli e le bandiere dei rioni.

Una festa che nasce come manifestazione ludico sportiva nei primissimi anni ’80 in onore della Madonna della Scala protettrice del paese per poi protarsi negli anni fino ad oggi.

I quattro Rioni in cui il paese è diviso Fondicchio, Fondaccio, Logge e Cipressi, si affrontano in appuntamenti sportivi per decretare il vincitore finale e mettere in palio ogni anno “il coppone”.

Negli anni più di una volta la manifestazione è stata sospesa, per poi rinascere nel 2013 grazie all’entusiasmo di tanti giovani, che spinti dalla voglia e dalla nostalgia di avere una festa paesana hanno ripreso le redini dell’organizzazione dando vita ad un comitato poi diventato associazione denominata “ASD Rioni San Martino in Campo”

La Festa dei Rioni prevede momenti religiosi (benedizioni dei colori in onore della Madonna della Scala), momenti folkloristici (sfilata per le vie del paese), manifestazioni sportive (staffetta, calcio a 7, pallavolo, corsa podistica, tornei di tennis e padel) e momenti di aggregazione per i grandi e per i più piccoli (minirions, gara di canto).

Di seguito il calendario degli EVENTI:

Sabato 17 ore 20.30: santa messa e a seguire benedizione dei colori e processione

Domenica 18 ore 16.30: sfilata per le vie del paese

Martedì 20 ore 21.30: manifestazione intorno alle mura paesane

Mercoledì 21 ore 20.45: 1°giornata calcio a 7

Giovedì 22 ore 20.45: 1° giornata pallavolo

Venerdì 23 ore 20.45: 2° giornata calcio a 7

Sabato 24 ore 20.45: 2° giornata pallavolo

Martedì 27 ore 20.45: 3°giornata pallavolo

Mercoledi 28 ore 20.45: 3°giornata calcio a 7

Venerdì 30 ore 20.45: finali calcio

Sabato 31 ore 14.30 presso il Green Park:

-3° edizione mini rions ( i rioni dei bambini)

-torneo di padel

-torneo di tennis

-corso di elusione contro il bullismo

-saggio di canto 5° elementari San Martino in Campo

– Xrions: gara di canto

Domenica 1 Giugno:

mattina ore 9.00 in collaborazione con il CSI: gara podistica di 10/5 Km

pomeriggio ore 17.00 : FINALI pallavolo e a seguire premiazioni