A San Giovanni Profiamma è di scena la Rocciata di Foligno che dona dolcezza e solidarietà

Storia, tradizioni, musica, enogastronomia, convivialità e tanta solidarietà: sono questi gli ingredienti perfetti della 31esima Sagra della Rocciata, in programma a San Giovanni Profiamma, a Foligno, dal 25 luglio al 3 agosto prossimi. Grande protagonista l’ormai famosa rocciata, il tipico dolce folignate “conosciuto – come racconta il presidente dell’associazione polisportiva Forum Flaminii San Giovanni Profiamma, Claudio Monarca – in tutta Italia, anche grazie alle diverse trasmissioni televisive che hanno dedicato servizi a questa tipicità, oltre alle tante gare culinarie per la migliore rocciata, alle quali partecipo come giudice. E’ un dolce antico, probabilmente risalente ai primi insediamenti umbri, e povero, perché proveniente dalle campagne, anche se oggi i prezzi delle materie prime sono talmente alti che non è più così!”.

La Rocciata, inoltre, è entrata ufficialmente nell’elenco delle ricette tutelate e da dolce della memoria popolare diventa un simbolo riconosciuto della tradizione culinaria umbra.

“La nostra festa – prosegue Monarca – si caratterizza anche per la solidarietà, devolvendo parte del coperto all’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro”.

“L’estate umbra – aggiunge il presidente di Aucc, professore avvocato Giuseppe Caforio – si anima con le sue feste della tradizione, senza dimenticare l’importanza del donare, un esempio di solidarietà e generosità. Aucc è grata a tutte le associazioni che supportano il paziente oncologico e, di conseguenza, la propria comunità”.

Dal 5 al 10 agosto, la festa prosegue con la sagra degli gnocchi fatti a mano con lo stesso format e finalità della precedente festa.