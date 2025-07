A Pietralunga si rievocano le tradizioni contadine: torna la Festa della battitura

Sfilata di trattori, rievocazione trebbiatura con mezzi storici, cena tradizionale, musica e giochi – Nella giornata di domenica 27 luglio tra il borgo e località Casa del Fattore

Nella società contadina umbra della prima metà del Novecento la trebbiatura del grano era considerata uno dei momenti più importanti dell’anno e per questo meritevole di grandi pranzi che riunivano più famiglie, giochi di gruppo, musica e balli in compagnia. Questa radicata e sentita tradizione viene ora riproposta a Pietralunga con la Festa della battitura in programma domenica 27 luglio in località Casa del Fattore. La giornata si aprirà alle 9.30, nella zona industriale sud della città, con il ritrovo dei trattori in vista della successiva sfilata. Alle 11, il corteo dei mezzi sfilerà per le vie del borgo e i trattori riceveranno la benedizione in piazza Fiorucci. Seguirà un pranzo al ristorante ‘Il Triangolo’ (gradita prenotazione). Poi, nel pomeriggio, alle 17, nei pressi di Casa del Fattore, si terrà la rievocazione verra e propria della battitura con mezzi storici. Dalle 19, infine, sarà il momento della cena (costo 15 euro, gradita prenotazione) a base di quelle pietanze tipiche che veninvano consumate proprio in questa occasione: tagliatelle al sugo d’oca, arrosto misto e patate al forno. Durante la festa il pubblico sarà intrattenuto con i ‘giochi di una volta’ e dalla musica di Urban Dj.

Per informazioni e prenotazioni si possono contattare: Alvise al 339.4628290 e Diego al 340.7233281.