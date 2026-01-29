A Perugia incontro su intelligenza artificiale, biomarcatori e diagnosi precoce dell’Alzheimer

L’Intelligenza Artificiale incontra la ricerca biomedica per affrontare una delle principali sfide della medicina contemporanea: la diagnosi precoce della malattia di Alzheimer.

Venerdì 30 gennaio 2026, dalle ore 15, presso la Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, si terrà l’incontro “Intelligenza Artificiale e biomarcatori per la diagnosi della malattia di Alzheimer“ organizzato dal Laboratorio NiPS del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia, con il sostegno di Fondazione Perugia.

L’evento, che vedrà la partecipazione di Franco Moriconi, vicepresidente di Fondazione Perugia, riunirà ricercatrici e ricercatori di area Fisica, Informatica e Medica, clinici ed esperti di innovazione tecnologica per discutere il ruolo crescente dell’Intelligenza Artificiale nell’analisi dei biomarcatori e nello sviluppo di nuovi strumenti diagnostici, con particolare attenzione al passaggio dalla ricerca scientifica all’applicazione clinica.

Nel corso dell’incontro verranno presentati i risultati del progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Perugia e finalizzato alla individuazione di elementi atti a favorire una diagnosi precoce della malattia di Alzheimer, con importanti applicazioni in area clinica.

L’iniziativa, aperta a tutta la Cittadinanza, rappresenta un’importante occasione di confronto su come l’innovazione tecnologica possa contribuire a migliorare la diagnosi, la prevenzione e, in prospettiva, la qualità della vita delle persone affette da Alzheimer.

Perugia, 28 gennaio 2026