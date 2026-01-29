A Perugia incontro su intelligenza artificiale, biomarcatori e diagnosi precoce dell’Alzheimer

L’Intelligenza Artificiale incontra la ricerca biomedica per affrontare una delle principali sfide della medicina contemporanea: la diagnosi precoce della malattia di Alzheimer.
Venerdì 30 gennaio 2026, dalle ore 15, presso la Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, si terrà l’incontro Intelligenza Artificiale e biomarcatori per la diagnosi della malattia di Alzheimer organizzato dal Laboratorio NiPS del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia, con il sostegno di Fondazione Perugia.
L’evento, che vedrà la partecipazione di Franco Moriconi, vicepresidente di Fondazione Perugia, riunirà ricercatrici ricercatori di area Fisica, Informatica e Medica, clinici ed esperti di innovazione tecnologica per discutere il ruolo crescente dell’Intelligenza Artificiale nell’analisi dei biomarcatori e nello sviluppo di nuovi strumenti diagnostici, con particolare attenzione al passaggio dalla ricerca scientifica all’applicazione clinica.
Nel corso dell’incontro verranno presentati i risultati del progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Perugia e finalizzato alla individuazione di elementi atti a favorire una diagnosi precoce della malattia di Alzheimer, con importanti applicazioni in area clinica.
L’iniziativa, aperta a tutta la Cittadinanza, rappresenta un’importante occasione di confronto su come l’innovazione tecnologica possa contribuire a migliorare la diagnosi, la prevenzione e, in prospettiva, la qualità della vita delle persone affette da Alzheimer.
Perugia, 28 gennaio 2026
         

