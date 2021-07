A Perugia di scena la tappa del “Ping pong tour”. A Barton Park, una giornata dedicata interamente al divertimento

Il ping pong come non l’hai mai visto. È questo lo slogan della manifestazione “Ping Pong Tour. A TTX experience”, promossa dalla Federazione Italiana Tennistavolo per questa estate. Tra le venti tappe previste, ci sarà quella di Perugia organizzata dal Comitato Regionale Umbria e dall’ A.s.d. Perugia Tennis Tavolo, con il patrocinio del Comune di Perugia. L’evento, in programma sabato 17 luglio nella splendida cornice di Barton Park, nasce con lo scopo di promuovere su tutto il territorio nazionale la disciplina sportiva del tennis tavolo, andando a coinvolgere il maggior numero di partecipanti, con un unico obiettivo: il divertimento. Il TTX è nato nel 2019 quando, per la prima volta, vennero installati circa 30 tavoli ai Fori Imperiali di Roma, con appassionati che giunsero nella Capitale da ogni parte d’Italia e non solo. Oltre alla nazionale italiana tennis tavolo, aderirono all’iniziativa anche molti campioni di altre discipline sportive ed esponenti del mondo politico, tra cui il sindaco di Roma Virginia Raggi.

Come sottolineato dagli organizzatori,

“quello che ci preme maggiormente è regalare all’intera città di Perugia una giornata di puro svago, gioco e pratica sportiva all’aria aperta, in cui tutti possano essere inclusi: grandi, bambini, agonisti, amatori e principianti. Anche chi non ha mai preso una racchetta in mano avrà comunque modo di divertirsi. Veniteci a trovare”.

Saranno predisposti 8 tavoli da gioco e, nel corso della giornata (la manifestazione avrà inizio dalle 9.30 circa), si intervalleranno momenti di gioco libero ad altri maggiormente organizzati. Tutti potranno cimentarsi in questa disciplina insieme ad amici, parenti ed anche alcuni atleti dell’ A.s.d. Perugia T.T. . Verranno organizzati due tornei (il primo alle 10.30 e quello ufficiale il pomeriggio) aperti a tutti. Ricordiamo che il vincitore del torneo pomeridiano (ore 16 circa) si qualificherà al “Torneo dei Campioni”, in programma a Roma nel mese di ottobre. Ma il TTX non sarà solo ping pong (da cui in effetti si differenzia decisamente sia per materiale utilizzato che per le regole di svolgimento), ma anche altro. Ci sarà tanta musica, con un Dj set ad opera di Marco J e Dj Sihan, tanto colore e animazione. Un’esperienza da provare.