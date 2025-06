A Norcia weekend tra note, fiori e tradizione: c’è la Festa europea della musica e l’Infiorata del Corpus Domini

Sabato 21 giugno concerto degli Aura in piazza Vittorio Veneto alle 20 e domenica 22 esibizione dei giovani pianisti al Digipass alle 18. Domenica, inoltre, processione e tappeti floreali da ammirare lungo le vie del paese

Anche Norcia celebrerà il 21 giugno la Festa europea della musica, che ogni anno coinvolge musicisti professionisti e amatori con l’obiettivo di diffondere un messaggio di cultura, integrazione, armonia e universalità attraverso la musica appunto, quest’anno nel segno del tema ‘La Musica, un mondo di mestieri’.

Nata in Francia nel 1982, la Festa della musica è promossa in Italia dal Ministero della Cultura e vede la partecipazione di numerose città, enti locali, scuole di musica e associazioni che organizzano concerti ed eventi gratuiti. Come a Norcia, dove sabato 21 giugno dalle 18 alle 20 in piazza Vittorio Veneto si terrà il concerto degli Aura, per una serata all’insegna delle sonorità rock-funky-pop; domenica 22 giugno, inoltre, nella Sala Digipass è previsto un pomeriggio in musica, dalle 18, con i giovani pianisti del territorio, allievi di Rosa Maria Marini e Maria Cristina Lalli dal titolo ‘Il suono dell’estate’, in collaborazione con Liszt piano e Music academy.

“La Festa della musica – ha detto l’assessore alla Cultura di Norcia, Maria Anna Stella – è un’occasione per celebrare il potere della musica come linguaggio universale, capace di unire persone di ogni provenienza e cultura; un momento per vivere la musica in tutte le sue forme, dai concerti nelle piazze ai piccoli eventi nelle strade, nei parchi e nei giardini”.

Accanto a questo, domenica 22 giugno, uno spettacolo ‘floreale’ con l’Infiorata del Corpus Domini, una tradizione che prevede la creazione di tappeti floreali in piazza san Benedetto e lungo le vie del centro storico, con temi legati all’eucaristia e alla pace che danno vita a splendidi quadri floreali, preparati la sera precedente dai volontari della parrocchia. La domenica, così, si terrà la processione che si snoda lungo il suggestivo percorso, con arrivo in piazza san Benedetto e benedizione finale, preceduta alle 10 dalla santa messa a Capolaterra (parte alta del centro storico di Norcia), nel piazzale antistante il Monastero delle monache benedettine.