A Natale si accende la solidarietà: tante le iniziative sul territorio a favore dei pazienti oncologici

Il Natale accende la solidarietà: sono, infatti, diverse le iniziative sparse sul territorio a favore dell’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro.

Si parte mercoledì 17 dicembre con il Comitato Aucc di Deruta che promuoverà una bellissima serata di beneficenza pro Aucc, alla tenuta di Montenero (prenotazioni e info al 3470088366).

A gennaio sarà la volta della XXXIX Tombola di beneficenza, in programma lunedì 5, dalle ore 21.00, al centro sociale “Le Fonti”, di Umbertide: è una tradizione che si rinnova di anno in anno e il ricavato dalle offerte andrà a sostenere il servizio di assistenza domiciliare dell’Aucc, attivo tutto l’anno, gratuitamente, per le persone malate di cancro e per le loro famiglie.

Anche il ricavato dalle offerte dei cesti della solidarietà, sempre più richiesti, hanno la stessa finalità e si possono ordinare a raccoltafondi@aucc.org oppure inviando un messaggio al 3479147074, entro DOMANI, mercoledì 10 dicembre. Ma c’è la possibilità di ordinare anche i tradizionali pampepati artigianali, preparati secondo una ricetta antica e utilizzando materie prime italiane, contattando il 337623938 o scrivendo a aucc_terni@libero.it.

Anche il cuore della comunità di Gualdo Cattaneo batte forte per i pazienti oncologici e si unisce all’Aucc in una cena di beneficenza, organizzata dal locale Comitato, il prossimo 20 dicembre, alle ore 20.00. La prenotazione è possibile al 3331301672.

Le feste di paese si trasformano in grandi gesti di solidarietà e umanità, come a Sant’Orfeto, dove, nei giorni scorsi, la cena per celebrare l’olio nuovo dei produttori della zona si è trasformata in una celebrazione di altruismo e di cura per l’altro, grazie alla donazione di parte del ricavato della serata all’Aucc.

La combinazione olio, tradizioni e solidarietà si è accesa per la prima volta anche a Giano dell’Umbria, in cui parte del ricavato del gran gala dell’olio è stato devoluto all’associazione:

“Questo evento – spiega il sindaco di Giano, Manuel Petruccioli – segna l’apertura della rievocazione della festa della frasca, una delle due manifestazioni più antiche del nostro territorio e ha come protagonista l’olio d’oliva ed è la cosiddetta bon finita. Si svolge in un fine settimana, a novembre, il sabato con la cena a base di olio di oliva extra vergine e la domenica con la rievocazione storica, con la sfilata di carri, coglitori in abiti d’epoca, musica popolare e degustazioni gratuite di bruschetta all’olio nuovo e prodotti locali. A fine ottobre, invece, la Mangiaunta apre questa tradizione della raccolta. L’evento è promosso dal Comune di Giano dell’Umbria, grazie al supporto di imprenditori locali. Quest’anno, abbiamo deciso di unire alle tradizioni anche un gesto di solidarietà, devolvendo il ricavato delle offerte all’Aucc. Un ringraziamento particolare va a Ottorino Nannini che ha coordinato l’evento e la sua riuscita”.

“Questi sono alcuni degli eventi che, fortunatamente – commenta il presidente dell’Aucc, Giuseppe Caforio – si svolgono sul nostro territorio a favore di chi sta combattendo la battaglia della sua vita. Sono grandi gesti di umanità e sensibilità che fanno grande la nostra comunità, che non fanno sentire solo il paziente oncologico e che danno speranza alla vita. E questo è il vero spirito del Natale. Noi eroghiamo servizi gratuiti nel pieno spirito con cui è stata fondata questa associazione dal professor Menesini, servizi offerti al paziente ed erogati da un team di professionisti, fra medici e infermieri. Il loro lavoro è prezioso ed efficace. Ogni gesto di umanità è un prendersi cura degli altri e di se stessi”.