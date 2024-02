A Narrazioni arrivano gli “Spacciatori di libri”: è l’ultimo racconto di Rosario Esposito La Rossa

Mercoledì 7 un’altra opera del libraio, editore e scrittore di Scampia: «Un libro magico, scritto con inchiostro, speranza e rivoluzione»

Mercoledì 7 febbraio secondo appuntamento 2024 per “Narrazioni: storie, racconti, scritture“, la rassegna di libri del Comune di Castiglione del Lago, in collaborazione con la libreria “Libri Parlanti Books & Coffee” e la Biblioteca Comunale. Dopo il successo della serata con Marco Damilano, che ha parlato della storia della Repubblica Italiana con “La mia piccola patria. Storia corale di un Paese che esiste“, un libro fotografico dei nostri 80 anni fatti di tante vicende da ricordare, dalla Resistenza alle sfide del XXI secolo, ecco Rosario Esposito La Rossa, un fenomeno editoriale, una storia da libraio di Scampia che diventa scrittore e editore, fondando la “Marotta & Cafiero”, una giovane casa editrice, oggi completamente made in Scampia, che stampa letteratura “stupefacente”, narrativa civile e storie del Sud del Mondo. La scelta di stampare su carta riciclata certificata, con inchiostri non inquinanti, con colle senza plastificanti, a “Km 0” e con carattere ad alta leggibilità ha consentito alla casa editrice di avere riconoscimenti importanti. L’importante lavoro sociale sul territorio è poi svolto dalla libreria “La Scugnizzeria”, ovvero la casa degli scugnizzi, di cui Rosario Esposito La Rossa è il motore, l’animatore, il cuore. La serata di mercoledì si svolgerà a Palazzo della Corgna nella Sala del Teatro ed è realizzata in collaborazione con il periodico castiglionese “L’Atipico“.

Rosario Esposito La Rossa è stato nominato Cavaliere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per il lavoro che quotidianamente svolge con gli “scugnizzi” del territorio di Scampia attraverso lo sport, la letteratura e il teatro. Ha fondato “La Scugnizzeria”, una libreria dove centinaia di bambini passano pomeriggi e si formano attraverso corsi e attività ludiche. Per Einaudi Ragazzi ha scritto “Eterni secondi. Perdere è un’avventura meravigliosa“, “Assenti. Senza giustificazione“, “Dietro il muro“, “Lucignolo: storia di un bambino diventato burattino“, “Siamo tutti Capaci. Falcone e Borsellino trent’anni dopo” e “Gino Strada, medico in prima linea“.

“Spacciatori di libri” è il racconto di una storia tanto incredibile, quanto vera. Un gruppo di scugnizzi apre una libreria a Scampia nel pieno della faida di camorra. Scugnizzi che si trasformano in Spacciatori di Libri: dove prima di vendeva la droga, oggi si spacciano libri. “La Scugnizzeria” e la casa editrice “terrona” diventano uno spazio nella periferia in cui è possibile sognare l’impossibile. Nessuno credeva nell’idea di portare un libro in ogni casa di Scampia, gli scugnizzi non sono scappati, ma restando hanno creato un’azienda di cui tutti oggi parlano. Hanno generato “tutta n’ata storia”. “Spacciatore di libri” è finalista al “Premio “Giancarlo Siani” 2024, premio che Rosario Esposito La Rossa vinse nel 2008 con “Al di là della neve, Storia di Scampia“. Premio che ha cambiato per sempre la vita di Rosario e che ha permesso di realizzare un sogno impossibile. «Questo libro è magico, è scritto con inchiostro, speranza e rivoluzione. Attenzione! Questa è “letteratura stupefacente”».

L’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione ai numeri 0759658260, 075951822 e 3486416096.