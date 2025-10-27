A Narni passerà la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026

L’8 dicembre

Narni sarà una delle località italiane che ospiterà il passaggio della Fiamma Olimpica in vista dei 25esimi Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. La Fiamma, dopo essere stata accesa in Grecia, attraverserà l’Italia e giungerà a Narni l’8 dicembre. A prendere parte al passaggio della Fiamma a Narni sarà la Corsa all’Anello con i propri figuranti in costume storico medievale.

“Siamo immensamente orgogliosi di far parte di questo ‘Grande Viaggio’ che unisce l’Italia” dichiara il vice Sindaco e assessore allo sport Alessia Quondam Luigi. “Il passaggio della Fiamma Olimpica – sottolinea – è un riconoscimento non solo per la nostra tradizione sportiva ma anche per la bellezza e la storia del nostro territorio. Sarà l’occasione – aggiunge la Quondam – per celebrare i nostri atleti e per spronare le nuove generazioni a credere nei principi di amicizia e fair play. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa giornata di festa indimenticabile”.

Il Comune fa sapere che prossimamente renderà noti, in coordinamento con la Fondazione Milano Cortina 2026 e le autorità competenti, il percorso dettagliato e i nomi dei tedofori locali che avranno il privilegio di portare la torcia tra le vie del centro storico. Intanto mercoledì prossimo, 29 ottobre, si svolgeranno le prove generali, con la collaborazione delle forze dell’ordine, delle associazioni sportive e del volontariato locale. Per tale occasione sono previste modifiche temporanee alla viabilità che verranno comunicate attraverso il portale istituzionale del Comune e la pagina facebook ufficiale.