A Narni il il “Festival del libro e della lettura”

Da domani a domenica (13-14 dicembre) si terrà al centro storico di Narni il “Festival del libro e della lettura” promosso dall’Associazione Centro Europeo di Cultura Letteraria in collaborazione con AssminervA – sezione minervAArte e il Comune di Narni.

Un programma fitto di presentazioni, reading, incontri con autori e momenti di condivisione e con numerosi ospiti come Lallo dei Dik Dik e Guido Barlozzetti. Il fulcro del Festival si avrà alla sala DigiPASS (ex Refettorio) in Piazza dei Priori, ma anche al Caffè AltraVista in Via dei Senetrari, per un itinerario culturale che unisce storia e contemporaneità.

Una delle iniziative più affascinanti sarà “Dritti alla Fonte”, domenica alle 10,00 con l’esposizione di circa 500 libri intorno alla fontana di Piazza Garibaldi che potranno essere presi gratuitamente dal pubblico. La giornata proseguirà tra il Caffè AltraVista, con una Silent Reading Party e reading poetici, e la Sala DigiPASS, dove si alterneranno storie di amicizia, musica e mistero.

In serata un viaggio negli Anni ’70 a Narni e dintorni, accompagnato da archivi video e fotografici e dalla presentazione del libro “Lallo – La voce dei Dik Dik”, con l’intervento dello stesso Lallo, storico frontman della band.

Spazio anche alla narrazione in tutte le sue forme: dall’incanto delle fiabe al tempo del racconto, fino a uno degli appuntamenti più attesi. Alle 17:30, infatti, Guido Barlozzetti presenterà il suo ultimo saggio, “L’intervallo – Diario papale. Dalla morte di Francesco all’elezione di Leone.