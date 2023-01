A Montefalco il primo Campionato regionale individuale di corsa campestre

L’appuntamento sarà domenica 15 gennaio agli impianti sportivi di via A. Franchi

Montefalco, la Città del Sagrantino, ospita il primo Campionato regionale individuale di corsa campestre. L’appuntamento per tutti i gareggianti è per domenica 15 gennaio agli impianti sportivi di Via A. Franchi per l’evento organizzato da Csi Umbria, grazie al presidente Alessandro Rossi, in collaborazione con l’Asd Educare, movimento rappresentato dal presidente Leonardo Carducci, e insieme alla Libertas Montefalco presieduta da Sabrina Finauro.

La manifestazione sportiva, che prenderà il via alle 9, è aperta a tutti, previa iscrizione, ed è divisa in 28 categorie. Sono previsti da 180 ai 200 partecipanti che, grazie alla collaborazione delle famiglie e delle associazioni sportive, potranno partecipare al Campionato e trascorrere una bellissima giornata dedicata allo sport all’aria aperta. Sul podio saliranno i primi tre classificati di ogni categoria, ma i partecipanti verranno tutti premiati per l’impegno e la partecipazione.

“La città di Montefalco – ha commentato il vicesindaco Daniela Settimi – è stata scelta per la prima edizione del Campionato regionale individuale di corsa campestre attestandosi come ottima città per le attività outdoor, come testimoniato da altre competizioni sportive svoltesi nel territorio come la Sagrantino Running dello scorso ottobre. L’amministrazione, lieta di ospitare questo importante evento, ringrazia tutti gli organizzatori della manifestazione e le associazioni sportive che collaborano alla migliore riuscita di questa giornata dedicata allo sport all’aria aperta”.