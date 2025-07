A Mongiovino “L’Ombra delle Luce” – Omaggio a Franco Battiato

Venerdì 1° agosto 2025 ore 19:00

(Cittadino e Provincia) – Panicale, 29 luglio 2025 – Venerdì 1° agosto 2025 ore 19:00, l’Associazione Mongiovino Rinasce ETS presenta il suo primo evento presso il Santuario della Madonna di Mongiovino.

Si tratta del concerto a ingresso gratuito “L’Ombra delle Luce” – Omaggio a Franco Battiato. L’evento, che vede il patrocinio del Comune di Panicale, è organizzato dall’Associazione Mongiovino Rinasce ETS, nata con l’obiettivo di valorizzare e rivitalizzare il patrimonio culturale e spirituale dell’Antico Borgo di Mongiovino.

“L’Ombra delle Luce” sarà un tributo intenso e raffinato all’opera di uno dei più grandi maestri della musica italiana, interpretato da Claudia Fofi (voce), Paolo Ceccarelli (chitarra elettrica) e Andrea Rellini (violoncello), che reinterpreteranno con tocco minimale e profondo alcuni brani iconici del repertorio di Franco Battiato.

“Affrontare il vasto repertorio di Franco Battiato in un concerto non è impresa semplice. Si ha a che fare con un classico contemporaneo, un autore che ha attraversato mondi e generi musicali con raro eclettismo. La nostra è un’esplorazione rispettosa, più simile a quella di un musicista classico di fronte a una partitura”, afferma Claudia Fofi.

Il concerto, organizzato anche con la collaborazione dell’Associazione Umbria in Voce, si configura come un gesto artistico delicato e autentico: non una riscrittura, ma un’esperienza emotiva e condivisa che si concluderà con un momento di improvvisazione vocale meditativa aperto al pubblico, per sentire vibrare la propria voce insieme a quella degli altri, alla ricerca di un respiro comune e una possibile pace.

Al termine del concerto, l’evento proseguirà sotto le stelle, nell’Area Verde di fronte al Santuario, per un momento conviviale e di festa dedicato alla comunità.