A Marsciano la visita del Prefetto Francesco Zito

Il Prefetto è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Michele Moretti nella mattina di giovedì 22 gennaio

Il Prefetto della provincia di Perugia, Francesco Zito, è stato ricevuto in Municipio a Marsciano dal sindaco Michele Moretti nella mattina di giovedì 22 gennaio 2026. Ad accogliere il Prefetto anche i membri della Giunta, alcuni consiglieri comunali, i funzionari dell’Ente e i rappresentanti locali delle Forze dell’Ordine con, in particolare, la Polizia locale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza.

La visita è stata l’occasione per riaffermare e consolidare il fondamentale principio di collaborazione tra le Istituzioni. Il Prefetto ha infatti avuto modo di richiamare il ruolo della Prefettura come soggetto al servizio degli Enti locali in un rapporto che deve svilupparsi in modo coordinato nei vari ambiti di intervento, dalla sicurezza e legalità ai movimenti migratori, dallo sviluppo delle infrastrutture alle tematiche ambientali.

Il sindaco, nel ringraziare il Prefetto per la presenza e la rinnovata condivisione di sinergie operative, ha avuto modo di rappresentargli la vivacità e complessità della realtà territoriale, sociale ed economica di Marsciano, richiamando a sua volta il valore di un agire capace di mettere in campo protocolli, scambi di informazione e progettualità operative su tante importanti tematiche cogenti per la comunità locale, certamente sulla sicurezza come anche sulla semplificazione burocratica, sul governo sostenibile del territorio e sull’inclusione sociale.

La visita del Prefetto, accompagnato dal sindaco, è poi proseguita prima negli uffici del Municipio e poi presso le locali stazioni dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali dove sono state approfondite proprio alcune delle tematiche legate al controllo del territorio, alla Protezione civile e alla sicurezza delle comunità.