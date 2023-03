A Marsciano in arrivo le borse di studio Luigi Sargentini

Borse di studio universitarie “Maestro Luigi Sargentini”, pubblicato il bando per l’anno accademico 2022/2023

La scadenza per la presentazione delle domande è il 14 aprile 2023

Pubblicato dal Comune di Marsciano il bando per l’assegnazione di 10 borse di studio universitarie, per l’anno accademico 2022/2023, intitolate al “Maestro Luigi Sargentini”. Le domande devono essere presentate entro le ore 13.00 del 14 aprile 2023. Le borse di studio sono state istituite, per dare attuazione alla volontà testamentaria del maestro Sargentini, a partire dall’anno scolastico 1999/2000.

L’importo di ciascuna ammonta a 700 euro annuali, da assegnare a studenti meritevoli, residenti nel comune di Marsciano, iscritti ad un corso di laurea universitaria o ad un corso di laurea specialistica nell’anno accademico 2022/2023. I richiedenti devono essere in possesso di una certificazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) per il diritto allo studio universitario, in corso di validità, non superiore a € 24.335,11.

Tutte le informazioni sul bando, con i requisiti richiesti, i criteri di assegnazione dei punteggi e i modelli per la compilazione delle domande sono disponibili nel sito web dell’Ente al seguente indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_2856.html

Gli studenti già beneficiari negli anni precedenti della borsa di studio universitaria “Maestro Luigi Sargentini” per il medesimo corso di laurea hanno diritto alla borsa in oggetto anche nell’anno accademico 2022/2023, e fino al termine del regolare corso di studi, qualora dimostrino di essere in regola con gli esami degli anni precedenti, di aver superato almeno 1/3 degli esami dell’anno in corso e di possedere i requisiti ISEE.

Le domande devono essere presentate su appositi modelli (Modello domanda 1 per la presentazione della prima domanda, Modello domanda 2 per le domande degli anni successivi al primo) e dovranno pervenire entro il termine indicato tramite consegna all’ufficio Protocollo del Comune di Marsciano o tramite pec all’indirizzo comune.marsciano@postacert.umbria.it.

Gli uffici competenti provvederanno ad effettuare l’istruttoria delle domande e a definire la graduatoria degli aventi diritto sulla base di criteri riguardanti il voto di maturità, l’ISEE, l’eventuale voto di laurea triennale e l’eventuale presenza di invalidità.