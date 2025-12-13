A Marsciano arriva uno sportello decentrato dell’Agenzia delle Entrate per la consultazione catastale

L’attivazione del nuovo servizio sarà sancita martedì 16 dicembre con la firma di un protocollo d’intesa tra Comune di Marsciano e Agenzia delle Entrate

Sarà sottoscritta martedì 16 dicembre alle ore 11.30 presso il Municipio la convenzione tra il Comune di Marsciano e l’Agenzia delle Entrate con cui viene attivato presso l’Ente uno sportello decentrato per la consultazione catastale, mediante accesso telematico alla banca dati.

Il servizio fornito dallo sportello consiste nel rilascio gratuito di visure, che gli utenti possono richiedere attraverso la compilazione di un apposito modulo disponibile on line o direttamente presso lo sportello in Municipio.

Per il Comune di Marsciano interverrà il sindaco Michele Moretti mentre per l’Agenzia delle Entrate interverranno il direttore regionale Andrea Salbitano, la capo sezione Servizi catastali, cartografici, di pubblicità immobiliare, estimativi e Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) della Direzione regionale, Chiara Paoletti e il direttore della Direzione Provinciale di Perugia – Ufficio provinciale territorio, Angelantonio Aiello.

Si tratta – spiega il sindaco Michele Moretti – di un passo concreto verso una pubblica amministrazione più accessibile. Cittadini, imprese e professionisti del nostro territorio potranno ottenere visure catastali in modo semplice, rapido e trasparente. Un servizio che si traduce in semplificazione, vicinanza agli utenti e risparmio di tempo per molte pratiche amministrative e progettuali. Favorirà inoltre una migliore programmazione urbanistica e commerciale, riducendo burocrazia e costi per chi vive e lavora a Marsciano. Ringrazio l’Agenzia delle Entrate per la collaborazione e il personale comunale per l’impegno nell’attivazione di questo progetto. L’Amministrazione continuerà a lavorare per ampliare servizi che valorizzano la comunità e rendono più efficiente il rapporto tra cittadini e istituzioni”.