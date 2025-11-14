Si tratta di un cittadino rumeno di 24 anni

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha rintracciato e denunciato un cittadino rumeno, classe 2001, per il reato di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, mentre erano impegnati in un servizio di pattugliamento in città, gli agenti delle Volanti hanno notato un veicolo transitare a forte velocità; dopo averlo avvicinato e aver intimato l’alt al conducente, quest’ultimo ha accelerato repentinamente dando origine ad un inseguimento lungo le vie del Capoluogo che si è concluso con l’automobilista che è riuscito a far perdere le proprie tracce.

I poliziotti, però, grazie al numero di targa dell’auto, a seguito di alcuni accertamenti, sono riusciti a risalire all’intestatario del veicolo e ad individuare il luogo di residenza dell’uomo, risultato essere un cittadino rumeno, classe 2001.

Giunti nei pressi dell’abitazione del 24enne, gli agenti hanno rinvenuto l’auto constatando che questa presentava ancora i segni del surriscaldamento dovuti all’inseguimento occorso poco prima.

Raggiunto l’uomo presso la sua abitazione, gli agenti lo hanno riconosciuto come lo stesso che si era dato alla fuga; per questo motivo, dopo averlo accompagnato in Questura, al termine delle attività di rito, il 24enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Inoltre, constatato che il 24enne era sprovvisto di qualsiasi titolo abilitativo alla guida, veniva anche sanzionato per guida senza patente ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.