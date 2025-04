Dal 5 maggio al 30 novembre 2025 interventi di sostituzione nell’ambito del progetto PNRR “VUS-Stainability 4.0”

A Foligno arrivano i nuovi contatori intelligenti per l’acqua. L’iniziativa rientra nel progetto “VUS-Stainability 4.0 – La gestione della risorsa idrica nella Valle Umbra”, finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con il supporto di AURI – Autorità Umbra Rifiuti e Idrico. L’obiettivo è duplice: ridurre le perdite idriche e digitalizzare il monitoraggio della rete, rendendo il servizio sempre più efficiente.

I nuovi contatori intelligenti, conosciuti come “smart meter”, consentono la lettura a distanza e in tempo reale dei consumi, una misurazione più precisa dell’acqua utilizzata, la rilevazione immediata di anomalie e perdite e, infine, una maggiore consapevolezza da parte degli utenti sui propri consumi.

Infatti, grazie ai sensori elettronici integrati, gli smart meter permettono di effettuare controlli puntuali senza necessità di accesso alla proprietà e forniscono dati fondamentali per il bilancio idrico richiesto dalla normativa.

La sostituzione è totalmente gratuita e sarà effettuata da operatori di ditte esterne incaricate da Valle Umbra Servizi, muniti di tesserino di riconoscimento. I cittadini riceveranno comunicazioni preventive tramite volantini distribuiti nelle aree interessate. È importante garantire l’accesso al contatore: nel caso in cui esso si trovi in area privata o non accessibile, sarà necessario contattare i numeri indicati nei materiali informativi per fissare un appuntamento. Si ricorda inoltre che, in base al contratto di fornitura idrica, la sostituzione non può essere rifiutata, trattandosi di un apparecchio di proprietà di Valle Umbra Servizi, sostituibile secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Valle Umbra Servizi invita tutti gli utenti alla massima collaborazione, sottolineando che il progetto rappresenta un importante passo avanti per una gestione più moderna, trasparente ed efficace del servizio idrico.

Per restare informati sullo stato degli interventi e sui progetti finanziati dal PNRR, è possibile visitare la sezione dedicata sul sito ufficiale www.valleumbraservizi.it/pnrr. Per chiarimenti o esigenze specifiche, è disponibile il Numero Verde 800-280328. Ulteriori informazioni sui nuovi contatori digitali sono consultabili online ai seguenti link:

