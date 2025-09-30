A Corciano una giornata di impegno e comunità per l’ambiente: raccolti 157 kg di rifiuti

CORCIANO – Una splendida giornata di partecipazione e cura del territorio ha visto protagonisti, domenica 28 settembre, l’associazione Plastic Free, tanti volontari e il Comune di Corciano in occasione dell’evento internazionale Sea & Rivers, promosso durante il World clean up day.

Grazie all’impegno di tutti, è stato possibile raccogliere 157 kg di rifiuti abbandonati, con particolar attenzione ai mozziconi di sigaretta abbandonati in strada, restituendo maggiore bellezza e vivibilità agli spazi comuni.

«Abbiamo vissuto una splendida giornata di impegno e comunità – il commento di Giordana Tomassini, assessore all’Ambiente – Grazie alle nostre referenti locali Eleonora ed Ellen, al referente di Castiglione del Lago Mirco, al referente regionale Leonardo e a tutte le persone che hanno dedicato tempo ed energie, siamo riusciti a ottenere un risultato importante che ci riempie di orgoglio, ma che allo stesso tempo ci invita a riflettere. C’è ancora molto da fare per ridurre l’abbandono dei rifiuti e prenderci cura dei nostri spazi comuni».

Il successo dell’iniziativa, organizzata dall’associazione Plastic Free e patrocinato dal Mase – Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Comune di Corciano e Tsa – Trasimeno servizi ambientali, è la dimostrazione di quanto sia fondamentale la collaborazione tra Istituzioni, associazioni e cittadini per promuovere buone pratiche ambientali e una cultura del rispetto verso il territorio.

«Un sentito grazie – conclude l’assessore – va a chi ha partecipato e a chi continuerà a sostenere iniziative come questa, contribuendo con gesti concreti a costruire una comunità più responsabile e sostenibile».

