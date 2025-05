A come amore, A come Africa – ce la ‘Pozzo’ fare, al Cospea Village di Terni iniziativa solidale

Il ricavato sarà destinato alla costruzione di un pozzo in Kenya – Un ‘viaggio’ tra fotografie, emozioni e solidarietà in programma dal 24 maggio all’8 giugno, in collaborazione con l’organizzazione di volontariato La Terra di Piero

Il centro commerciale Cospea Village di Terni apre il cuore all’Africa con ‘A come amore, A come Africa – Ce la ‘Pozzo’ fare, un ‘viaggio’ tra fotografie, emozioni e solidarietà in programma dal 24 maggio all’8 giugno, in collaborazione con l’organizzazione di volontariato La Terra di Piero e patrocinato dal Comune di Terni.

L’iniziativa è pensata per accendere una luce su chi ogni giorno affronta sfide durissime con dignità e coraggio, in un percorso visivo e multimediale che condurrà i visitatori alla scoperta delle storie raccolte da La Terra di Piero nelle sue missioni umanitarie e non solo. L’inaugurazione della mostra è prevista sabato 24 maggio alle 17. Le immagini saranno accompagnate da didascalie, video e saranno arricchite da una scenografia evocativa ispirata all’Africa, per offrire un’esperienza immersiva ed emozionante. I visitatori potranno scegliere una delle fotografie esposte e riceverla in seguito ad una donazione. Ci sarà anche un’asta di beneficenza domenica 8 giugno, dalle 17:30, per un ulteriore gesto d’amore che si trasformerà in un aiuto reale: il ricavato dell’intera iniziativa sarà infatti destinato alla costruzione di un pozzo in Kenya, offrendo così ad un’intera comunità l’accesso ad una risorsa essenziale per la vita.