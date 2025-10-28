A Colle del Marchese torna Frantotipico: olio nuovo, sapori autentici e intrattenimento

Nella frazione di Castel Ritaldi, weekend di Festa sabato 1 e domenica 2 il borgo si trasforma in un palcoscenico di eccellenze territoriali e spettacoli con un ricco programma

Sabato 1 e domenica , il pittoresco borgo di Colle del Marchese, a Castel Ritaldi, ospiterà Frantotipico, l’evento che da oltre vent’anni celebra il trionfo dell’olio nuovo e le eccellenze del territorio. Un fine settimana di festa e convivialità che promette di nutrire il corpo e l’anima, offrendo un programma coinvolgente per ragazzi e adulti.

L’arrivo dell’olio nuovo è un momento di gioia e a Frantotipico si respira in ogni angolo. I frantoi locali aprono le loro porte per accogliere turisti e residenti, offrendo assaggi di bruschette e visite guidate gratuite ai mulini. Assistere alla lavorazione delle olive, partecipare a laboratori culinari e vivere la genuinità di questi luoghi ha reso il territorio di Castel Ritaldi una meta ideale per chi ama natura, benessere e buon cibo. Il weekend sarà un’esplosione di appuntamenti che spaziano da degustazioni a escursioni guidate, dalla musica popolare a laboratori per adulti e bambini.

Il programma clou di 2 novembre è l’occasione perfetta per immergersi nel cuore dell’evento: si inizia con il suggestivo Trekking tra gli ulivi… e la Passeggiata itinerante tra le mura del castello, per poi proseguire con l’apertura del Mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato locale e l’arrivo delle auto e moto d’epoca con la partecipazione del Vespa Club Spoleto. I più piccoli potranno divertirsi con Giochiamo a fare l’olio al Frantoio Settimi, assistendo in prima persona alla raccolta e molitura delle olive.

Il pomeriggio vedrà il borgo animarsi con la musica e la partenza delle navette (ogni 30 minuti, dalle 15 alle 18) per le visite guidate ai frantoi Celesti, Settimi e Oleificio cooperativo. In ogni frantoio, oltre alle degustazioni di olio evo, sono previste performance musicali con gli artisti Modern Music School, Mario Costanzi e Francesco Gronchi duo, e laboratori di panificazione, falegnameria ed erbe spontanee per bambini e adulti.

La giornata si concluderà nella piazza di Colle del Marchese con lo Spettacolo di terra e fuoco a cui faranno seguito le degustazioni in musica e saluto delle autorità, un’occasione per assaggiare gratuitamente le eccellenze della tradizione culinaria locale offerte dal Gal Valle Umbra e Sibillini.

L’evento, inserito nel circuito Frantoi Aperti, è organizzato da Ars Spoletium e l’Associazione ItalianAccordion Culture con la collaborazione e il contributo del Comune di Castel Ritaldi e il contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini – AS 2.1 nell’ambito del Csr per l’Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

1 Novembre

ore 20.00 (Piazza Colle del Marchese)

“Polentiamo” Polentata, vin brulé e assaggi di olio novello a ritmo di musica con DJ Lele.

“La bruschetta più grande del mondo” Indovina la lunghezza della fetta da record e vinci una bottiglia di olio EVO.

2 Novembre

ore 9.30 | Piazza Colle del Marchese

“Trekking tra gli ulivi… con la liacciola del Frantotipico” – Passeggiata con guida ambientale ed escursionistica abilitata dalla Regione Umbria.

ore 10.30 | Piazza Colle del Marchese

“Passeggiata itinerante tra le mura del castello di Colle del Marchese”.

ore 10.30 | Piazza Colle del Marchese

Apertura del Mercatino dei Prodotti Tipici e dell’Artigianato Locale (aperto fino alla sera).

ore 10.30 | Frantoio Settimi

“Giochiamo a fare l’olio” Raccolta e molitura delle olive riservata ai bambini.

ore 11.30 | Piazza Colle del Marchese

Arrivo auto e moto d’epoca con la partecipazione di Vespa Club Spoleto.

ore 15.00 – 18.00 | Piazza Colle del Marchese

Partenza Navetta (ogni 30 minuti) per la visita guidata ai Frantoi Celesti, Settimi e Oleificio Cooperativo. In ogni frantoio sono previste degustazioni dell’olio EVO e le performances musicali con gli artisti Modern Music School, Francesco Gronchi e Steven Paris.

ore 15.00 – 18.00 | Frantoio Eredi Celesti Terre del Marchese

Laboratorio didattico per bambini e famiglie: Showcooking “Quanto è buono il pane!”.

ore 15.00 – 18.00 | Frantoio Settimi

“Frutti e erbe del territorio” Laboratorio per bambini e famiglie con Marta Giampiccolo.

ore 15.00 – 18.00 | Frantoio Cooperativo tra Produttori Agricoli

“L’arte del legno” Laboratorio per bambini e famiglie in collaborazione con l’Oratorio & Greg.

ore 18.00 | Piazza Colle del Marchese

“Spettacolo di terra e fuoco” eseguito dall’Associazione “I sogni della Fenice”.

ore 18.30 | Piazza Colle del Marchese

“Degustazioni in Musica e saluto delle Autorità” Degustazione gratuita delle eccellenze della tradizione culinaria locale offerta dal GAL Valle Umbra e Sibillini.