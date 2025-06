A Castiglione del Lago la Mille Miglia in Moto nei Borghi più Belli d’Italia

Il 18 giugno 2025

Il Comune di Castiglione del Lago è orgoglioso di annunciare la tappa locale della Mille Miglia in Moto nei Borghi più Belli d’Italia, in programma il 18 giugno 2025. Un evento di rilievo nazionale e internazionale che unisce la passione per le due ruote con la bellezza e il fascino dei borghi storici italiani.

Questa affascinante rievocazione su due ruote, ideata e organizzata da Maxi Moto Group 2.0 e Wonder Italy, con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino e in collaborazione con l’Associazione de I Borghi più Belli d’Italia, partirà da San Marino il 16 giugno, per attraversare le strade più suggestive dell’Emilia Romagna, delle Marche, della Toscana e dell’Umbria.

Il 18 giugno, Castiglione del Lago avrà l’onore di accogliere la carovana di moto storiche e moderne, che sfileranno nel cuore del borgo, regalando a cittadini e visitatori un’occasione unica per rivivere l’emozione delle grandi corse del passato, in un contesto di rara bellezza paesaggistica e culturale.

Un evento, mille emozioni.

La manifestazione, ispirata alla storica edizione del 1949, vedrà la partecipazione di moto d’epoca dal 1949 al 1980, fino ad arrivare ai modelli contemporanei, in una vera e propria passerella itinerante. Non mancheranno piloti leggendari e protagonisti del motociclismo mondiale come Loris Capirossi, Eugenio Lazzarini, Pierpaolo Bianchi, Franco Uncini, Alex De Angelis e Manuel Poggiali, insieme agli eredi di grandi campioni del passato.

Castiglione del Lago, con il suo centro storico affacciato sul Lago Trasimeno, offrirà il perfetto palcoscenico per questo viaggio tra motori e memoria, tra cultura e passione.

“L’amore per la moto riesce, quasi per magia, a liberare l’energia imprigionata nel cuore degli uomini, e a illuminare i sotterranei dell’anima” — Claudio Costa

Una giornata di rilievo, dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio, che offrirà un’esperienza di alto valore simbolico ed emozionale per cittadini, appassionati e visitatori.