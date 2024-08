A Cascia è pronto Tuber Fest: oltre al tartufo ci sarà anche Dj Jad

Nel cartellone anche musica classica, evento esperienziale, Junior e Mojito party. Sabato 10 agosto serata con percorso enogastronomico, tanta musica e intrattenimento

Proseguono gli appunti dell’Estate a Cascia, tra musica, intrattenimento, sport, enogastronomia, arte e grandi ospiti. Cresce, infatti, in città l’attesa per Tuber fest, in programma sabato 10 agosto, l’evento dedicato alle eccellenze del territorio, e in particolare al tartufo, che propone un viaggio tra vino, suoni e sapori e che vedrà la presenza, tra gli altri, di Dj Jad degli Articolo 31. A partire dalle 19 per le vie del centro storico si snoderà un percorso enogastronomico ad anello tra piazze, vicoli e scalette dove gli ospiti andranno alla scoperta, nelle varie postazioni allestite, di prelibatezze al tartufo e piatti della tradizione in abbinamento a degustazioni di vini di cantine umbre e di altre regioni, guidate da esperti sommelier. I partecipanti dovranno acquistare un ticket per più assaggi con tasca e bicchiere. Tuber fest è anche musica e intrattenimento e infatti ci saranno diversi palchi lungo il percorso e artisti di strada con spettacoli itineranti. In Piazzale san Francesco sarà allestito il palco principale: alle 22 per il format Suerte sarà proposta musica reggaeton, dance e urban, per poi lasciare il posto a Dj Jad degli Articolo 31 e Wlady.

Il cartellone dell’Estate a Cascia propone tanto altro e in particolare giovedì 8 agosto un evento che coniuga musica classica e sport. Alle 21, sul sagrato della Basilica di santa Rita ci sarà una ‘Notte sotto le stelle’, concerto di violino del maestro Stefano Mhanna, accompagnato dall’Orchestra Novi Toni Comites, in memoria di Giacomo Persiani, giovane musicista talentuoso e organista della basilica prematuramente scomparso. Durante la serata sarà consegnato all’Associazione italiana arbitri (Aia), in ritiro per il secondo anno in città, il premio ‘Santa Rita arbitra di umanità’ ideato dal Comune di Cascia e dalle monache del Monastero di santa Rita da Cascia. Il premio è stato assegnato alla prima terna arbitrale femminile di Serie A: l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi e le assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti, che lo ritireranno insieme a Carlo Pacifici, presidente dell’Aia.

Spazio ai più piccoli venerdì 9 alle 21 in Piazzale san Francesco con la terza edizione di ‘Seconda Stella a destra’, Junior party con intrattenimento musicale, zucchero filato e, novità di quest’anno, il carnevale estivo per il quale i bambini potranno mascherarsi.

Ancora eventi, domenica 11 agosto, con ‘About a ring’, cammino artistico esperienziale sull’anello di santa Rita con apertura alle 8.30: la prima tappa sarà al Castellano (ore 10.30) con esperienza creativa di comunità, la seconda (ore 14.30) al Parco della solidarietà con il concerto ‘Il tratturo zero’ di Liberatori&musici e la terza tappa (ore 16.30) al Mulinaccio per ‘Sonicshanti – bagno armonico’ di Sara Galassini e Yukio Tsuji, le ultime due a cura de La Mama Umbria international. A conclusione, ci saranno alle 19 il Comunity drum di Stefano Baroni e alle 21 Strudel di Buling circus a cura di Zut.

L’Estate a Cascia propone ancora lunedì 12 agosto in piazza Garibaldi una serata per i giovani con il Mojito party e Ale Tdeejay.