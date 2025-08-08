A Borgo Cerreto si avvicina l’ora della Sagra del fungo e della trota del fiume Nera

L’evento della Pro Loco Borgo Cerreto-Ponte si chiude a Ferragosto con lo spettacolo pirotecnico. Da martedì 12 a venerdì 15 agosto deliziosi piatti tipici e serate danzanti

Tutto è pronto a Borgo Cerreto di Spoleto, incantevole località della Valnerina, per la tanto attesa Sagra del fungo e della trota del fiume Nera, che si svolgerà da martedì 12 a venerdì 15 agosto, per la sua 41esima edizione. L’evento, organizzato dall’Associazione Pro Loco Borgo Cerreto-Ponte Aps, proporrà a turisti e visitatori un ricco programma di appuntamenti enogastronomici e culturali. Nel menù deliziosi piatti a base di funghi porcini e della trota del fiume Nera, tra cui tagliolini al sugo di trota o risotto ai funghi porcini, che si possono gustare nell’area della festa.

“Dopo i successi delle passate edizioni, con numeri da record registrati negli anni precedenti e durante l’Estate Borghigiana di giugno – commentano dalla Pro Loco Borgo Cerreto-Ponte – siamo pronti per questo nuovo appuntamento”.

Gli stand gastronomici saranno aperti dalle 19.30, mentre alle 21.30 inizieranno le serate danzanti con orchestre e musica dal vivo: martedì 12 la ‘Samuele Loretucci Band’, mercoledì 13 l’‘Orchestra Federico Olivotti’, giovedì 14 l’’Orchestra Marco Cimarelli’ e venerdì 15 agosto l’‘Orchestra Joselito. La festa, nella giornata di Ferragosto, si concluderà

“con il grandioso spettacolo pirotecnico – aggiungono dalla Pro Loco Borgo Cerreto Ponte –, alle 23.45, a cura della Pirotecnica Santa Chiara, che da anni richiama un grande pubblico da tutta l’Umbria e dalle regioni limitrofe, con numeri da record”.

Ma a Borgo Cerreto in questi giorni ci sono anche altri appuntamenti tra spiritualità, sport e territorio. In particolare domenica 10 agosto, in occasione festa del santo patrono san Lorenzo, nella chiesa ‘Il Cedro’ avranno luogo le celebrazioni religiose con la messa alle 11.15 e a seguire la processione, alle 17 ci sarà un triangolare amichevole di calcio tra le squadre Asd Pontano, Asd Spoleto e Foligno Calcio e il programma ricreativo si concluderà con una cena ai giardini pubblici alle 20 e l’esibizione della Band Scirockati.

Dal 12 al 15 agosto, inoltre, dalle 17 alle 18 sarà possibile visitare gratuitamente il Museo delle Mummie in Via Cerretana.

L’estate a Cerreto di Spoleto proporrà poi, nella frazione Ponte, sabato 30 e domenica 31 agosto, la due giorni ‘Ponte longobarda’ evento dedicato alla storia e alle leggende del territorio dai Longobardi alla regina Ponzia con spettacoli, degustazioni e intrattenimento. Nella serata di sabato 30 agosto ci sarà anche una cena longobarda con intrattenimento musicale.