8 marzo: Todi omaggia le “donne invisibili”

Il Comune di Todi promuove anche quest’anno, in occasione della giornata internazionale della donna, una serie di iniziative mirate a sensibilizzare la cittadinanza sui temi della parità di genere.

Domenica 9 marzo, in collaborazione con la sezione Fidapa di Todi, si terrà il conferimento della quarta edizione del premio comunale “Donne in primo piano”, riconoscimento istituito dall’Amministrazione per valorizzare le figure femminili tuderti distintesi nei diversi campi per meriti professionali o d’impegno sociale. Ad essere insignite saranno Francesca Cionco, Marianna Haddad e Giuliana Iachettini, alle quali il riconoscimento verrà consegnato da Elena Baglioni, Alessia Marta e Raffaella Pagliochini, rispettivamente assessori al bilancio, alla cultura e alla pari opportunità della Giunta Ruggiano.

La consegna avverrà a partire dalle ore 18:00 presso il Ridotto del Teatro Comunale, dove è in programma un concerto di Umbria Ensemble dedicato a composizioni di autrici non assurte a celebrità proprio in quanto donne. “L’altra Metà del Cielo. Musica di Donne tra Ottocento e Novecento”, questo il titolo dell’evento musicale sarà un vero e proprio omaggio a figure quali Rebecca Clarke, Nadia Boulanger, Clara Schumann e Luise Adolpha Le Beu.

Oggetto d’ispirazione più o meno idealizzato per artisti, scrittori e poeti, più raramente la donna è stata essa stessa soggetto di creazione artistica. E non certo per mancanza di talento. Fino a pochi lustri fa, infatti, il pregiudizio ed una determinata organizzazione sociale hanno incatenato la Donna in ruoli non sempre rispondenti ed adeguati alle aspirazioni individuali di ciascuna poetessa, scrittrice, pittrice, musicista, avesse voluto potersi esprimere.

Protette e costrette nell’ombra di una onnipresente figura maschile, difficilmente le donne hanno potuto pubblicare e promuovere il frutto della propria ricerca culturale ed artistica.

Il concerto non vuole essere una sterile rivendicazione di genere, ma il giusto tributo alla conoscenza e all’opportuna fruizione di opere d’arte ingiustamente neglette che aspettano ancora di essere inserite a pieno diritto nel cielo dell’arte.

Il giorno precedente, sabato 8 marzo, a cura del Lions Club Todi, presso la Sala Vetrata dei Palazzi Comunali, si terrà invece l’incontro “Donne Invisibili”, una ulteriore occasione per riflettere sul ruolo della donna nella società contemporanea, dando voce a quelle figure che, pur essendo fondamentali, spesso restano nell’ombra. L’incontro vedrà un dibattito tra Benedetta Tintillini, direttrice responsabile del web magazine Umbria e Cultura, Maria Elena Ruggiano, autrice del volume “Donne invisibili” edito da Intermedia Edizioni ed Adele Lo Feudo, pittrice, che esporrà alcune sue opere a corredo della narrazione sulla sua prospettiva artistica sul mondo femminile. Un ulteriore momento dunque che si propone di celebrare la forza, la resilienza e il talento delle donne, offrendo uno spazio di dialogo e confronto.