40 anni del Concerto di Natale nella basilica di San Francesco

Noemi «un’emozione straordinaria essere circondata da questa bellezza»

ASSISI (PG), 13 DIC – Si è tenuto oggi, 13 dicembre, il 40° Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco. La partecipazione di Noemi lo ha reso un’edizione speciale, per tutti, che ha unito brani del repertorio contemporaneo alla musica della tradizione natalizia. Il concerto sarà trasmesso il 25 dicembre alle 12.30 su Rai1 e in Eurovisione dopo il messaggio di Natale e la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre Leone XIV.

«Il Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco – ha dichiarato fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento – rappresenta un modo speciale per porgere i nostri auguri natalizi. L’augurio è, come sempre, quello di una vita buona, bella e piena di pace, per ciascuno di noi e per il mondo intero, soprattutto in un contesto che continua a presentare grandi difficoltà. Ci auguriamo che questo piccolo gesto, questo modo unico di celebrare e condividere il Natale, possa portare frutti positivi, regalando un momento di serenità e bellezza a chiunque lo accolga».

«È stata un’emozione straordinaria – ha dichiarato Noemi subito dopo il concerto. Per me, che sono profondamente credente, cantare in questa Basilica è stato qualcosa di meraviglioso. Essere circondata da una bellezza così grande, una bellezza che non è fine a sé stessa ma che racconta uno stile di vita, un messaggio profondo, rende tutto ancora più intenso e significativo. Si percepisce ogni cosa in modo più forte. Grazie di cuore, sono davvero felice di aver preso parte a questa esperienza così speciale».

A questo link il commento di Noemi subito dopo il Concerto: https://youtu.be/JrxuZOSeONk

Oltre alla cantante, sono stati protagonisti di questa edizione Lucie Horsch al flauto dolce e il controtenore Carlo Vistoli, accompagnati dal coro di voci bianche “I Piccoli Musici”, guidati dal maestro Mario Mora, e i tenori e bassi del “Coro Maghini” guidati dal maestro Claudio Chiavazza.

L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai è stata diretta dal Maestro William Eddins.

Il Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco in Assisi è un evento realizzato in collaborazione con Rai Cultura, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Umbria e con il sostegno di Intesa Sanpaolo. L’addobbo floreale è offerto dalla Città di Viareggio.