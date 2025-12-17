23enne senza fissa dimora arrestato per spaccio a Ponte Valleceppi

Si tratta di un cittadino di nazionalità albanese

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 23enne, di nazionalità albanese, senza fissa dimora sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, che si trovava a bordo di un’autovettura, è stato fermato durante un normale controllo alla circolazione stradale in località Ponte Valleceppi e, siccome si è mostrato da subito particolarmente nervoso ed agitato, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

All’esito delle operazioni di ricerca, i militari hanno rinvenuto e sequestrato una dose di cocaina all’interno in un pacchetto di sigarette, altre 30 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 33 grammi, abilmente occultate all’interno del veicolo, nonché la somma in contanti di 515 euro, ritenuta verosimilmente costituire il provento dell’attività delittuosa.

Lo stesso, in forza di tali rilevanti elementi indiziari a suo carico, è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Perugia, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

All’esito dell’udienza, il G.I.P. del Tribunale di Perugia, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.