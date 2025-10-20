False alcune notizie diffuse online

Su alcune notiziari online è stata diffusa la notizia secondo cui l’autore dell’omicidio del giovane di 23 anni avvenuto a Perugia nella notte fra il 17 e il 18 ottobre u.s sarebbe stato individuato e sarebbe anche latitante.

L’ufficio intende rappresentare che la notizia in questione è priva di fondamento; non vi è alcun soggetto allo stato iscritto per l’omicidio in questione e non vi è di conseguenza nessun soggetto latitante.

Fermo restando il doveroso rispetto per la libertà di stampa e di informazione, la propagazione di informazioni non veritiere in questa fase particolarmente delicata delle indagini rischia di creare non pochi problemi al complesso e delicato lavoro investigativo che, senza sosta e fin dalle prime ore di sabato, stanno svolgendo il magistrato di turno dell’ufficio e i poliziotti della squadra mobile di Perugia.,