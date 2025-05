2 Giugno 2025, il programma ad Assisi

Sindaco e Consiglieri comunali eletti consegneranno ai diciottenni Costituzione italiana e Dichiarazione universale dei diritti umani

Sono diversi gli eventi in programma ad Assisi il 2 giugno 2025, in occasione del 79esimo anniversario della Festa della Repubblica. Alle ore 11.00, in piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli, il sindaco Valter Stoppini, insieme a Consiglieri comunali eletti, ricorderà l’evento con un saluto istituzionale. Seguirà la consegna della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti umani a circa 150 ragazzi e ragazze che hanno compiuto o compiranno 18 anni nel 2025. Alle ore 18.00, sempre in piazza Garibaldi, si terrà il concerto della Banda Musicale di Rivotorto, diretta dal maestro Antonio Diotallevi. Come segno di festa, le sedi comunali di Assisi centro e di Santa Maria degli Angeli saranno imbandierate con il tricolore italiano.