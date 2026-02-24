Inclusione e semplificazione, approvato l’ordine del giorno Volpi sulla Disability Card

Il Consiglio comunale di Perugia ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno, presentato a prima firma del consigliere Nicola Volpi, che avvia il percorso per l’istituzione di una convenzione tra il Comune di Perugia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, finalizzata all’utilizzo della Disability Card.

L’atto, nato da un’iniziativa del consigliere Volpi e successivamente condiviso da diversi consiglieri, ha ottenuto il voto favorevole dell’intero Consiglio comunale, a testimonianza della piena convergenza istituzionale su un tema di grande rilevanza per la comunità.

La Disability Card, riconosciuta a livello europeo, consente alle persone con disabilità di accedere con modalità semplificate a servizi e agevolazioni, favorendo la partecipazione alla vita sociale, culturale e relazionale e riducendo gli adempimenti burocratici.

Tra le facilitazioni previste nelle convenzioni già attivate in altri Comuni vi sono, ad esempio, ingressi gratuiti o agevolati a musei, spazi espositivi, teatri e impianti sportivi comunali, con estensione dei benefici anche all’accompagnatore della persona titolare della card, oltre a modalità prioritarie di accesso ai servizi.

Attraverso la futura sottoscrizione della convenzione, anche il Comune di Perugia potrà introdurre misure concrete di facilitazione e rendere più uniforme e accessibile il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

«L’approvazione unanime di questo ordine del giorno – dichiara Nicola Volpi – rappresenta un passaggio importante per tradurre i principi di inclusione in strumenti amministrativi concreti e realmente fruibili dai cittadini».

L’atto impegna la Sindaca e la Giunta a completare l’iter per la sottoscrizione della convenzione e a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione affinché la Disability Card sia conosciuta e pienamente utilizzata dai cittadini. Un passo concreto verso una Perugia sempre più inclusiva, attenta all’autonomia delle persone e alla qualità della vita delle famiglie.