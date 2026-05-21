Inclusione e lavoro, a Foligno diplomi e tirocini per i nuovi talenti della ristorazione

Assessore De Rebotti: “Costruiamo opportunità concrete per persone e famiglie”

Perugia, 21 maggio 2026 – Si è svolto nella mattinata di martedì 20 maggio, presso il Centro per l’Impiego di Foligno, l’evento conclusivo del percorso di formazione professionale “L’inclusione si fa valore: nuovi talenti per la ristorazione”, dedicato a nuovi operatori del settore food.

L’iniziativa, promossa dall’associazione “Dopo di Noi Insieme a Noi”, ha segnato un passaggio significativo nel percorso di inserimento lavorativo di persone con disabilità. Nel corso dell’incontro sono state consegnate le qualifiche di aiuto cuoco e sono state sottoscritte le convenzioni aziendali per l’avvio dei tirocini extracurriculari, promossi da Arpal Umbria in collaborazione con le imprese del territorio.

“L’inclusione genera valore e rende le comunità più aperte e coese. Il sistema pubblico – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico e alle Politiche del Lavoro, Francesco De Rebotti – ha il compito di costruire e mettere in relazione questo valore, offrendo opportunità concrete alle persone e un sostegno reale alle famiglie”.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio già avviato dalla Regione Umbria in diversi territori, tra cui Terni, dove sono stati realizzati corsi per addetti al magazzino e alla ristorazione, consolidando un modello fondato sull’integrazione tra formazione, servizi pubblici e sistema produttivo.

Il progetto è il risultato della collaborazione tra Arpal Umbria, Regione Umbria, Cnos-Fap, Comune di Foligno, associazione “Dopo di Noi Insieme a Noi”, Sviluppo Lavoro Italia e aziende locali, in una rete territoriale orientata a trasformare la formazione in opportunità occupazionali.

L’appuntamento non si è limitato alla consegna degli attestati, ma ha rappresentato anche un momento di confronto sul lavoro come strumento di partecipazione attiva. La firma dei tirocini ha segnato infatti un passaggio operativo, configurandosi come collegamento diretto tra il percorso formativo e l’ingresso nel mondo del lavoro.