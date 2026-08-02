Incidente sulla SS74 a Castel Giorgio: ferita una giovane, interviene l’elisoccorso

Orvieto (Terni) – Incidente autonomo all’ingresso di Castel Giorgio, lungo la strada statale 74, al chilometro 85, poco dopo le 6 di questa mattina, 2 agosto.

Per cause in corso di accertamento, due giovanissime ragazze sono finite fuori strada con l’auto, che ha impattato contro un ostacolo.

La conducente è riuscita a uscire autonomamente dal veicolo, mentre per liberare la passeggera, rimasta ferita, è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco con apposite attrezzature.

La giovane è stata quindi affidata alle cure del personale sanitario del 118 e trasportata in elisoccorso all’ospedale di Terni.

Sul posto sono intervenuti anche il 118 di Orvieto e i Carabinieri delle stazioni di Orvieto e Castel Giorgio per i rilievi e gli accertamenti del caso.