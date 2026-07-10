Incendio sul Monte Cucco, richiesto l’intervento del Canadair

Le fiamme si sono sviluppate in località Val di Ranco su due fronti

Il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia sta intervenendo per un incendio di vegetazione e bosco che si è sviluppato nell’area montana di Monte Cucco, precisamente in località Val di Ranco.

L’incendio si sta attualmente sviluppando su due fronti distinti:

* Fronte Nord-Ovest: in direzione della località Sigillo. Su questo lato sono operative le squadre dei Vigili del Fuoco di Gaifana e Gubbio, e la situazione risulta al momento parzialmente sotto controllo.

* Fronte Sud-Ovest: in direzione della SS Flaminia Vecchia. Questo fronte ha iniziato a interessare una fitta zona boschiva dove, a causa delle complesse condizioni morfologiche del terreno, le operazioni da terra risultano particolarmente difficili.

Per fronteggiare la complessità dello scenario, il personale DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) arrivato sul posto ha formalizzato, la richiesta di intervento per un mezzo aereo CANADAIR, fondamentale per supportare le strategie di attacco dall’alto.

Sul posto rimangono attive le squadre dell’Afor (Agenzia Forestale Regionale) per le operazioni di contenimento. Dell’evento sono stati debitamente informati anche i Carabinieri Forestali per gli accertamenti di competenza.