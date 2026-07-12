Incendio sul Monte Cucco, Peltristo: “La Regione introduca i droni per la prevenzione degli incendi”

L’incendio che ha interessato il Monte Cucco, rendendo necessario l’intervento di Canadair e di altri mezzi aerei, dimostra ancora una volta quanto sia indispensabile investire seriamente nella prevenzione.

Lo dichiara Augusto Peltristo, Capogruppo di Fare Perugia con Romizi – Forza Italia, ricordando di aver chiesto già dal 2023 alla Regione Umbria l’introduzione di un sistema di monitoraggio del territorio tramite droni, proposta ribadita più volte nel corso degli ultimi anni e sulla quale si è ancora in attesa di una risposta concreta da parte dell’Amministrazione regionale.

“Da tempo sostengo che i droni rappresentino uno strumento fondamentale per individuare tempestivamente i primi focolai e consentire interventi immediati, evitando che piccoli incendi si trasformino in roghi devastanti. Questo significa salvare vite umane, proteggere migliaia di ettari di patrimonio boschivo e ridurre sensibilmente i costi economici e ambientali degli interventi di spegnimento.”

Peltristo evidenzia come un sistema di monitoraggio con droni permetterebbe un controllo costante del territorio durante il periodo estivo, garantendo una sorveglianza efficace delle aree più a rischio. Inoltre, gli stessi mezzi potrebbero essere impiegati durante l’anno anche per contrastare il taglio abusivo dei boschi, la caccia di frodo e altre attività illecite a danno del patrimonio ambientale.

“L’utilizzo dei droni non rappresenta una spesa, ma un investimento. Un’ora di volo di un Canadair ha un costo di migliaia di euro, così come l’impiego di un elicottero Erickson comporta costi elevatissimi. Intervenire nella fase iniziale di un incendio significa evitare l’impiego massiccio di mezzi aerei, contenere i danni, risparmiare risorse pubbliche e, soprattutto, tutelare il lavoro dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e di tutti gli operatori impegnati nelle emergenze.” “Quanto accaduto sul Monte Cucco conferma che la prevenzione è l’unica strada davvero efficace. Mi auguro che la Regione Umbria voglia finalmente dare seguito a una proposta che porto avanti dal 2023. Non possiamo continuare a intervenire soltanto quando il bosco è già in fiamme: oggi la tecnologia ci offre strumenti concreti per prevenire gli incendi e proteggere il nostro territorio. È il momento di passare dalle parole ai fatti.”

Augusto Peltristo

Capogruppo Fare Perugia con Romizi – Forza Italia