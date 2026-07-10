Incendio in un monolocale a Ponte San Giovanni

Nella notte odierna, intorno alle ore 3:00, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Perugia sono intervenute in Via Adriatica, nella località di Ponte San Giovanni, a causa di un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento (monolocale).

​Le fiamme, che secondo le prime ricostruzioni si sarebbero originate da un terrazzino chiuso, si sono successivamente propagate all’interno dell’abitazione. L’intervento tempestivo del personale ha permesso di circoscrivere il rogo, che ha causato lievi danni agli ambienti senza tuttavia compromettere la stabilità strutturale dell’immobile.

​Il conduttore dell’appartamento, un uomo di 53 anni, è rimasto intossicato dai prodotti della combustione. Soccorso sul posto dal personale sanitario del 118, è stato successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

​A causa del trafilamento dei fumi verso il piano superiore, si è resa necessaria anche la ventilazione dei locali soprastanti. Al momento non si segnalano ulteriori criticità; l’appartamento interessato dall’incendio è stato dichiarato temporaneamente inagibile esclusivamente per ragioni igienico-sanitarie.

​Sul posto, a supporto delle operazioni e per quanto di loro competenza, è intervenuto anche il personale dei Carabinieri.