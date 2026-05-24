Incendio in un appartamento a Foligno: intervento dei Vigili del Fuoco, alloggio inagibile

24 maggio 2026 – Nella giornata odierna i Vigili del Fuoco del Comando di Perugia sono intervenuti a Foligno, in via Velino, per un incendio sviluppatosi al secondo piano di un edificio condominiale di cinque piani.

Le fiamme, circoscritte e spente dalle squadre del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Foligno, erano localizzate all’interno della cucina. Successivamente il personale ha provveduto alle operazioni di bonifica e alla messa in sicurezza dell’area.

Dai rilievi tecnici effettuati dopo l’incendio sono emersi danni strutturali, con distacco di porzioni di intonaco dal solaio, oltre a danni alle finiture, alla pavimentazione, ai rivestimenti ceramici e agli impianti elettrico e del gas. Diffusi anche i danni causati da fumo e fuliggine negli ambienti della cucina.

A causa dell’entità dei danni, che compromettono la salubrità e la sicurezza dei luoghi, i Vigili del Fuoco hanno disposto l’interdizione all’uso dell’intero appartamento fino al ripristino dei requisiti minimi di legge.

La conduttrice dell’immobile ha già trovato autonoma sistemazione presso l’abitazione di un familiare.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e l’amministratore condominiale.