Inaugurazione nuovo impianto sportivo di Torgiano alla presenza del Ministro Abodi

Un nuovo spazio per lo sport, un nuovo punto di incontro per la comunità

E’ stato inaugurato il nuovo impianto sportivo di Torgiano intitolato a Mario Bartolini, detto “Il Picchio”, figura emblematica che ha lasciato un segno autentico in questo territorio. Un momento istituzionale e simbolico, che ha celebrato lo sport come luogo di crescita, aggregazione e futuro. L’evento si è tenuto alla prestigiosa presenza del Ministro per lo sport e i Giovani, On. Andrea Abodi, a testimonianza dell’importanza dell’opera per la crescita sociale e sportiva del territorio.

L’opera non rappresenta solo un intervento infrastrutturale ma un vero e proprio investimento sul “capitale umano” e sulla coesione sociale della comunità locale.

“Una giornata che vale tanto per Torgiano – dichiara il Sindaco Eridano Liberti– un piccolo pezzo di un mosaico più grande. Una lunga storia, iniziata dal 2019, con un unico filo conduttore che ci porta al presente ad inaugurare questo impianto sportivo, nel nome di Mario Bartolini “Il Picchio” che ha trasmesso la sua passione per lo sport e il rispetto per il prossimo, a partire dai più giovani, oggi alla presenza del Ministro Abodi, di cui siamo onorati. Non si tratta solo di riqualificare un bene ma di condividere con voi una visione-continua Liberti– la visione di una comunità viva che possa godere di spazi adeguati come l’adiacente area camper, gli impianti sportivi di Pontenuovo, entrambi di prossima realizzazione e la Passerella ciclopedonale inaugurata lo scorso anno, tutti finanziati con contributi regionali o statali che trovano in questo luogo un punto di contatto, il tassello mancante di un tutto armonico. Non solo sport dunque, ma turismo, cultura e passione per un territorio. Ringrazio per questo le imprese, i tecnici che hanno lavorato a questo progetto, le autorità civili e religiose presenti, la famiglia Bartolini, le associazioni sportive, il Torgiano Calcio e tutta la comunità presente”.

L’Amministrazione comunale di Torgiano ha realizzato una riqualificazione integrale dell’impianto sportivo, intervenendo sul rifacimento completo del sottofondo mediante nuova fondazione, compattazione meccanica e sistemi di drenaggio, nonché sulla realizzazione di un moderno manto in erba sintetica, idoneo a garantire elevate prestazioni sportive e durabilità nel tempo. L’intervento ha inoltre interessato la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, la sostituzione delle reti perimetrali, il miglioramento degli accessi e l’installazione di nuove panchine per le squadre, consentendo una piena fruibilità dell’impianto in condizioni di sicurezza e comfort. Il costo complessivo dell’intervento ammonta ad euro 190.000, finanziato integralmente con risorse di bilancio. Inoltre grazie al “Bando Sport e Periferie 2025” vinto dal Comune di Torgiano, che ammonta ad oltre un milione di euro, verranno finanziati tutti gli altri progetti di prossima realizzazione.

“Essere qui oggi a celebrare la gioia delle piccole realtà che fanno grande il nostro Paese- ha dichiarato il Ministro Andrea Abodi– rappresenta la gioia di tutti noi. Ogni spazio è motivo di felicità, perché oltre allo spazio noi consideriamo il contenuto umano. Immaginiamo che questi ragazzi e ragazze possano esprimere qui tutta la loro contentezza e il piacere di ritrovarsi insieme, perseguendo un modello di vita orientato al benessere. Lo sport non deve essere un privilegio ma a disposizione del maggior numero di persone. L’Umbria ha radici che mi appartengono, e queste sfide si devono affrontano con lo spirito di questa amministrazione, con la pianificazione, ricerca di bandi e creazione di sinergie ed alleanze. Mi auguro che la Regione sappia dare un contributo strutturato, le risorse ci sono, bisogna saperle trovare”

Il Sottosegretario al Ministero dell’Interno on. Emanuele Prisco, presente all’iniziativa, ha sottolineato come questa riqualificazione sia l’esempio virtuoso di una buona amministrazione e rappresenta un traguardo importante grazie alle risorse messe a disposizione del bene comune, che hanno permesso di realizzare uno spazio di crescita per tutta la comunità.

Il Vice sindaco del Comune di Torgiano, Attilio Persia, ha ricordato Mario Bartolini, conosciuto da tutti come il “Picchio”, figura simbolo del territorio che ha fatto innamorare dello sport i giovani e in particolare del calcio, oggi a lui intitolato questo spazio a disposizione di tutti per lo spirito di comunità.

Mario Bartolini, “Il Picchio”, ha giocato nell’ASD Torgiano Calcio fin da giovane e, dopo aver interrotto la carriera calcistica, ha continuato ad allenare le squadre giovanili, con il desiderio di trasmettere la passione per lo sport sano, ai più giovani, e molti di loro oggi sono gli attuali dirigenti del Torgiano. Ma era prima di tutto un tifoso, uno sportivo attento al calcio e allo sport in generale, senza mai guardare al risultato ma solo al bel gioco. Tutta la vita dedicata allo sport e a trasmetterne i valori più sani alle nuove generazioni, oggi a lui intitolato il nuovo campo da calcio del Torgiano.