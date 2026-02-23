Presidente Proietti: “Rinnoviamo il nostro impegno di rendere la pubblica amministrazione sempre più vicina ai cittadini e fondata sui principi di legalità e responsabilità”

La Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha partecipato questa mattina nel Salone Bruschi della Prefettura di Perugia alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale.

Alla cerimonia, aperta dalla relazione del Presidente del Tar Umbria Pierfrancesco Ungari, hanno preso parte i rappresentanti del mondo giudiziario, il Prefetto Francesco Zito, il Presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, la Sindaco di Perugia Vittoria Ferdinandi, la Presidente dell’Assemblea legislativa regionale, Sarah Bistocchi, e i vertici delle forze dell’ordine.

La Presidente Stefania Proietti, nel sottolineare il ruolo fondamentale che la giustizia amministrativa riveste nella tutela dei diritti dei cittadini e nel corretto funzionamento delle istituzioni, ha rimarcato come “l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale costituisce un momento di riflessione e di rinnovato impegno comune per una pubblica amministrazione sempre più vicina ai cittadini e fondata sui principi di legalità e responsabilità”, evidenziando come il dialogo costruttivo tra pubbliche amministrazioni e organi di giurisdizione sia essenziale per garantire trasparenza, efficienza e legalità nell’azione pubblica.