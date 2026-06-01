In Valnerina aprono le due Case della Comunità di Norcia e Cascia

CUP, ambulatori, assistenza territoriale e servizi sociosanitari nelle due strutture finanziate con fondi PNRR per rafforzare la sanità in Valnerina

Da giovedì 4 giugno, nel distretto Valnerina dell’Azienda Usl Umbria 2, aprono le Case di Comunità di Norcia e Cascia, simbolo della piena ripresa sociale e dei servizi sanitari dopo gli eventi sismici del 2016.

La Casa della Comunità di Norcia, in via dell’Ospedale, è una struttura hub posta al piano terra dello stabile dove è in ristrutturazione l’”Ospedale di Zona Disagiata”. Al suo interno sono presenti il CUP, Centro Unico Prenotazioni, il PUA – Punto unico di accesso ai servizi sociosanitari, ambulatori di Medicina Generale, Continuità Assistenziale, AFT – Aggregazioni Funzionali Territoriali, ambulatori organizzati in cui i medici di medicina generale e di continuità assistenziale lavorano in team per garantire assistenza e visite, servizi infermieristici territoriali, ambulatori specialistici e per i percorsi di Medicina d’Iniziativa oltre ad ampi spazi dedicati al terzo settore. Il tutto in un contesto di grande suggestione dove coesiste l’armonia delle volte affrescate della struttura conventuale del ‘400 e le più avanzate tecnologie di ristrutturazione e strumentazione sanitaria.

La Casa della Comunità è stata realizzata con fondi PNRR per un importo pari a 198.250 euro nell’ambito del progetto complessivo di ripristino, mediante interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione finanziati dall’Ufficio Speciale di Ricostruzione dell’Umbria, del Presidio Ospedaliero di Norcia, costituito dal plesso storico monumentale, ex convento della SS. Annunziata del XVI secolo, reso inagibile con l’Ordinanza comunale n. 741 del 01/07/2017 a seguito del sisma del 2016 e l’ampliamento degli anni ’80 distribuito su tre livelli che ospita il Pronto Soccorso.

La Casa della Comunità di Cascia, in via Giovanni XXIII, anche questa hub, si colloca al piano terra della struttura, anche questa in fase di ricostruzione, dove a breve sarà presente un Ospedale di Comunità ed una struttura Riabilitativa.

Al suo interno, in un contesto estremamente luminoso con ampie superfici vetrate, sono presenti il CUP, Centro Unico di Prenotazione, il PUA, Punto Unico di Accesso ai servizi sociosanitari, ambulatori di Medicina Generale, Continuità Assistenziale, servizi infermieristici dedicati, ambulatori specialistici e sale per l’associazionismo e la cooperazione sociale.

L’opera è finanziata con fondi PNRR per un importo pari a 157.250 euro ed ha previsto significativi interventi di ristrutturazione e l’installazione di un impianto fotovoltaico a copertura.

L’apertura delle Case di Comunità di Norcia e Cascia rappresenta il cardine della rinascita sanitaria, sociale e civile della Valnerina. Questo traguardo segna il superamento definitivo della fase emergenziale post-sisma 2016, restituendo alle comunità locali una rete di assistenza territoriale moderna, inclusiva e resiliente. L’attivazione delle Case di Comunità da parte della Regione Umbria e dell’Azienda Usl Umbria 2 rappresenta la restituzione di dignità a un territorio che ha pagato un prezzo altissimo in termini di isolamento e spopolamento attraverso la presenza di strutture e servizi sanitari certi, moderni e facilmente accessibili.