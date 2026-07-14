Progetto itinerante dell’Unione dei Comuni Tos nell’ottavo centenario della morte del santo – Sedici tappe tra Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi. Si parte sabato 18 luglio

Sedici trekking tra Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi, alla scoperta dei luoghi meno noti in cui sostò e soggiornò più volte San Francesco. La quarta edizione della manifestazione itinerante Festival del Sol (Sagrantino & Oil Land), organizzata dall’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino (Tos), si inserirà infatti nell’ambito delle iniziative legate all’ottavo centenario della morte di San Francesco, dando vita al progetto ‘San Francesco nelle Terre dell’Olio e del Sagrantino’. In tal senso, il progetto è realizzato con il contributo della Regione Umbria e il sostegno di Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di risparmio di Foligno e Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto. L’evento, che prenderà il via da Trevi sabato 18 luglio per concludersi a ottobre, è stato presentato a Perugia, nella sede del Consiglio regionale dell’Umbria, martedì 14 luglio. A illustrare format e finalità sono stati Elisa Sabbatini, presidente dell’Unione dei Comuni Tos e sindaco di Castel Ritaldi, Letizia Michelini, consigliera regionale, Loretta Bonamente, attrice e cocuratrice del progetto, Isabella Burcanti, assessore al turismo del Comune di Trevi, Sergio Guerrini, vicesindaco di Campello sul Clitunno, e Mariarita Forti, responsabile marketing territoriale dell’Unione dei Comuni Tos.

“Grazie al grande lavoro svolto in sinergia dagli otto Comuni dell’Unione – ha spiegato Sabbatini – siamo riusciti a ottenere questo strategico finanziamento regionale e partecipare alle iniziative per l’ottavo centenario del transito di San Francesco. Un sostegno fondamentale, insieme a quello delle fondazioni bancarie, che ci consente di portare avanti l’obiettivo della promozione territoriale e dello sviluppo turistico. Questo progetto intende far conoscere le nostre realtà attraverso un calendario unitario di appuntamenti, che interessa tutti gli otto comuni dell’Unione e propone esperienze di assoluto valore. Un plauso particolare va alle competenze che hanno immaginato questo scenario e alle maestranze tutte che lo renderanno possibile”. “Le tematiche che si inseriscono in questo progetto – ha commentato Michelini – sono quelle che caratterizzano da sempre una regione come la nostra, cuore verde d’Italia, e iniziative come queste che legano il territorio ad aspetti culturali ed eventi storici legati alla figura di San Francesco sono il miglior modo con cui i Comuni possono fare promozione”.

Il progetto ‘San Francesco nelle Terre dell’Olio e del Sagrantino’ prevede sedici trekking: due eventi per ogni borgo dell’Unione. Tutte le iniziative esalteranno il legame tra San Francesco e questi territori. I trekking sono pensati per due distinti target: famiglie con bambini; camminatori esperti e appassionati, o comunque adulti. Trait d’union di tutti gli eventi sarà il tema dell’armonia con la natura. Ogni percorso porterà alla scoperta di conventi o eremi, antiche chiese o luoghi naturali magari anche aspri e selvaggi. Ogni tappa sarà organizzata e guidata da personale esperto e conoscitore dell’ambiente e dei luoghi. Ad arricchire l’esperienza, un narratore-camminatore che, esprimendosi in una versione attualizzata della lingua volgare umbra e proponendo racconti e brani tratti dalle fonti storiche, porterà grandi e piccoli a immergersi nello spirito francescano.

Il primo doppio appuntamento in programma è a Trevi sabato 18 (bambini tra i 5 e 10 anni e famiglie) e domenica 19 luglio (adulti). Proprio qui, nel 1213, avvenne la predicazione di San Francesco e il cosiddetto miracolo del mulo. Sarà anche l’occasione per visitare il complesso museale di San Francesco (ex convento) e la chiesa di San Francesco (XIV secolo). Inoltre, Trevi è parte di quel percorso che da La Verna fino a Roma collega i luoghi che testimoniano la vita e la predicazione del santo.

Il festival proseguirà poi a Massa Martana il 25 e 26 luglio, Giano dell’Umbria l’1 e il 2 agosto, Montefalco l’8 e 9 agosto, Bevagna il 22 e 30 agosto, Campello sul Clitunno il 13 e 26 settembre, Castel Ritaldi il 18 e 19 settembre e Gualdo Cattaneo il 27 settembre e 10 ottobre. Come in ogni cammino che si rispetta, al viaggiatore verrà fornito un ‘passaporto’ dell’Unione dei Comuni Tos su cui, a ogni tappa, verrà apposto un timbro con il simbolo del Tau francescano.