In mostra la storia della Camera del lavoro di Terni, al via gli eventi per i 130 anni

Per l’anniversario la Cgil ternana organizza nove giorni di eventi e spettacoli nel quartiere Clai – Attesi i leader nazionali Landini (Cgil), Pagliarulo (Anpi), Massa (Arci), Manfredonia (Acli)

Con l’inaugurazione della mostra fotografica e documentaria sulla storia del movimento operaio ternano, allestita in vico San Procolo, di fronte alla sede della Cgil (orario apertura 10-12.30 e 16-19), hanno preso il via le celebrazioni e gli eventi per i 130 anni della Camera del lavoro di Terni, una della più antiche d’Italia. Nove giorni di iniziative, dibattiti, spettacoli e concerti, in programma fino a sabato 6 giugno nello storico quartiere Clai, a cui interverranno anche personalità di rilievo nazionale tra cui il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, e il presidente nazionale dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo. La cerimonia, che si è tenuta giovedì 21 maggio e in cui si è esibita anche la banda musicale, si è aperta con una conferenza di presentazione durante la quale hanno preso la parola il segretario generale della Cgil Terni, Claudio Cipolla, lo storico Renato Covino, curatore della mostra, Mario Giovannetti, presidente dell’associazione Ettore Proietti Divi, che gestisce l’archivio storico della Camera del lavoro di Terni (consultabile su appuntamento), e la segretaria generale della Cgil Umbria, Rita Paggio. Tra il pubblico, anche vecchi dirigenti della Cgil ternana.

“La nostra – ha commentato Cipolla – è una storia lunga e importante, una storia di lavoratrici e lavoratori, uomini e donne che si sono riconosciuti nei valori della Cgil e che con la Cgil hanno portato avanti le lotte per l’emancipazione del mondo del lavoro e per la conquista di diritti per tutta la società. Non è solo la storia di un sindacato, ma di una comunità che ha accompagnato le fasi storiche salienti di questa città, di questo territorio e di tutta Italia. Se oggi siamo quello che siamo è anche grazie a questa storia, a quell’impegno e quella passione che lavoratori e cittadini hanno saputo mettere in campo insieme alla Cgil”.

“Questo territorio – ha ricordato Paggio – ha rappresentato un punto di riferimento per le lotte operaie di tutto il Paese. E noi abbiamo bisogno di prendere linfa da questa memoria per affrontare la dimensione attuale in cui continua lo sfruttamento del lavoro, in cui troppe persone restano povere pur lavorando e in cui le trasformazioni in atto rischiano di impoverire ancor di più i lavoratori. Abbiamo bisogno della forza del passato per guardare con fiducia al futuro. Queste occasioni sono importanti per avere contezza della forza che i lavoratori possono mettere in campo quando si mettono insieme, creando così le condizioni per un cambiamento in positivo delle proprie condizioni di vita e di lavoro”.

Le iniziative proseguono venerdì 22 maggio con la tavola rotonda sulla figura di Bruno Trentin e il suo pensiero politico sindacale, alle 18.30, in vico Sant’Andrea. Si riprende poi giovedì 28 alle 18.30 con l’iniziativa ‘Generazione di delegati e delegate’. Quindi il 29 alle 21.30 la proiezione del film ‘Giulio Regeni – Tutto il male del mondo’; il 30 alle 18.30 dibattito ‘Generazioni al lavoro. Terni pensa il futuro’. Di nuovo sosta e si riprende mercoledì 3 giugno, in piazza Clai, nel palco centrale, alle 18.30, con l’approfondimento sui servizi socio-sanitari-assistenziali, a cui interverrà la segretaria generale nazionale dello Spi Cgil, Tania Sacchetti; seguirà, alle 21.30, il concerto degli Altoforno. Giovedì 4 giugno altra importante iniziativa pubblica, sempre in piazza Clai, sul tema ‘pace e costituzione’: alle 18.30 si confronteranno Walter Massa, presidente nazionale di Arci, Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale di Anpi, Emiliano Manfredonia, presidente nazionale di Acli, e Serena Sorrentino della segreteria nazionale della Cgil. Alle 21.30 concerto tributo a Pino Daniele con la Ua’ Band. Protagonista della serata di venerdì 5 giugno sarà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che interverrà in piazza Clai alle 18.30. Seguirà alle 21.30 il concerto Jam Session con i Malalingua. I festeggiamenti si concluderanno sabato 6 giugno, sempre in piazza Clai, con l’intervento di Fabrizio Russo, segretario generale della Filcams Cgil alle 18.30 e il concerto di Enrico Capuano e la Tammuriata Rock alle 21.30.